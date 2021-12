La situación de la aeronáutica por la pandemia

La vacunación masiva en los distintos países provocó que de a poco comiencen a reabrirse las fronteras, con lo que se retomaron los vuelos y las aerolíneas volvieran a instalar rutas, aunque la llegada de Ómicron ha encendido las luces amarillas y algunos amenazan con volver a cerrar. Uruguay no ha quedado ajeno a esta situación, ya que además tiene un pasaporte sanitario que ha sido validado en Europa, lo que facilita el turismo y los viajes de negocios. Conversamos con el gerente de la Cámara de Comercio José Luis Hernández.

Ómicron

Es una noticia reciente, aún no esta totalmente evaluada, hay nociones sobre esta mutación que parece ser muy contagiosa pero no tan letal. Es un poco demasiado temprano para tomar decisiones firmes. Es un hecho que esta variante ha causado problemas. En los EE.UU que tuvo un movimiento enorme durante la semana de Navidad, se calcula que durante toda esa semana se movieron unos 2 millones de pasajeros por los aeropuertos. Ya hubo cancelaciones de vuelos. Las más pequeñas estuvieron en un solo dígito en comparación con todos los vuelos, es bastante aceptable. En EE.UU. han solicitado al centro de control de plagas que se permita aquellos tripulantes totalmente vacunados y asintomáticos que puedan volver a trabajar y cinco días, y no los diez que se piden ahora. Existe preocupación, quizá es demasiado temprano para evaluar la totalidad de los impactos que esto puede tener a largo plazo.

Situación de la conectividad aérea en el Uruguay

Nuestro país pre pandemia existían 13 destinos internacionales sin paradas. De esos 13 volvieron 11. Aún nos queda por reinstaurar Rio de Janeiro y Recife. En cuanto a las compañías que operaban en su momento había 12 en pre pandemia, hubo dos que dejaron de venir que son Amazonas por problemas financieros y Sky por decisiones estratégicos. Las compañías aún no han restaurado su nivel operacional pre pandemia, excepto y hay que notarlo porque es algo excepcional Copa, que tiene más asientos ofrecidos que pre pandemia.

Este año se calcula que en el Aeropuerto Internacional de Carrasco pasarán unos 400 mil pasajeros, un 20% del nivel pre pandemia que era un total de 2 millones.

Hay una tendencia interesante al crecimiento. Comparando el primer trimestre de 2020 con la proyección para el próximo se nota que se alcanzará dos tercios de la actividad que había en ese momento. La tendencia es ascendente a pesar de que terminaremos el 2021 con menos pasajeros.