La última encuesta antes de las internas: Martínez mantiene liderazgo; Lacalle Pou casi con 40 %; Talvi y Sanguinetti llegan cabeza a cabeza

"Los resultados dependen de cuánta gente vote y de cuál sea la gente que vote", reflexionó Mariana Pomiés.

A pocas horas de las elecciones internas, repasamos cómo llegan los precandidatos y los números de la encuesta de Cifra. Abordamos el tema junto a Mariana Pomiés.

Los resultados dependen de cuánta gente vote y cuál sea la gente que vote. Solo la primera vez que hubo elecciones internas se superó el 50 %; desde 1999, ha bajado sistemáticamente la participación.

Creemos que no va a votar mucha más gente de lo que votó la otra vez, por más que sean atractivas. Es invierno, empiezan las vacaciones de julio, en medio de la Copa América, el tiempo parece que no va a acompañar porque va a haber mucho frío, aunque no lluvia, hay lugares del interior donde están con la recuperación de las inundaciones.

Mucha gente ya está cansada de la propaganda política. La gente no entiende cuál es el aporte de esta elección a todo el ciclo electoral. La mitad de los uruguayos no se siente identificada con ningún partida y estas elecciones ya resultan poco atractivas desde el nombre: internas.

Se definen los candidatos a presidente, pero también las convenciones que elegirán los candidatos a intendente, se miden los pesos a la hora de armar las listas del Senado y Diputados. Es una primera etapa electoral que no solo tiene que ver con la interna de cada partido.

La interna del Frente Amplio: liderazgo de Martínez con 40 %

Creemos que es la interna más difícil de revertir porque la diferencia es de casi el doble. El liderazgo de Martínez no ha sido casi discutido a lo largo de los meses. La evolución muestra que Martínez ha sido el líder sostenido.

El Frente sigue jugando una estrategia que es exitosa a la larga, pero lo perjudica para junio: la unidad es muy buena para el después.

El Frente no suele votar bien en las internas porque son instancias poco pasionales con poca confrontación entre los candidatos.

La interna del Partido Nacional: Lacalle Pou lidera con 38 %

¿Cuántos van a transformar su me gusta en un voto? No lo podemos saber. Hay muchos frentistas que van a votar a Sartori porque creen que es el mejor candidato: hay exvotantes del MPP que lo van a votar en junio porque lo quieren votar en octubre. Hay una atracción genuina de otros partidos: Sartori trajo votantes que nunca votaron al Partido Nacional.

Toda la estrategia de Sartori es una novedad, por lo que es muy difícil qué es lo que va a pasar. Hace seis meses todo esto era imposible. No sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde la gente puede responder a esa estrategia.

La interna del Partido Colorado: la más peleada, entre Talvi y Sanguinetti

Talvi la remó de atrás porque venía muy lejos en nivel de conocimiento. A Talvi le pasa lo mismo que a Sartori: atrae nuevos votantes al Partido Colorado o gente que era colorada, pero que no votaba en la interna.

Talvi tiene un perfil atractivo para un público que hasta compite con Lacalle Pou. Dependiendo del perfil de gente que vaya a votar al domingo, eso puede favorecer a Talvi o a Sanguinetti.

Si las elecciones de octubre fueran hoy: empate en 32 % entre el Frente Amplio y el Partido Nacional