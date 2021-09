"La unidad del FA no está en juego", dijo Gonzalo Civila de cara a las elecciones del partido

De cara a las elecciones presidenciales del partido en diciembre, el Frente Amplio continúa en busca de quiénes serán los candidatos o candidatas que serán presidenciables. En las últimas horas, el secretario general del Partido Socialista fue uno de los nombres propuestos dentro de la agrupación política.

Su candidatura para presidir el FA

De cara a la elección nacional tuvimos un espacio con Casa Grande, hay otros espacios, grupos y listas. Además, hay otros grupos que también mantienen conversación y tienen afinidad con la idea de presentar una idea basada en la participación y en la necesidad de reivindicar un FA que se construya desde abajo. Eso a veces implica deconstruir lógicas instaladas en el partido y en la sociedad también. Hay muchos desafíos compartidos a varios grupos. Mi candidatura no está supeditada al apoyo de un grupo en particular. Creo que estas elecciones tienen otras dinámicas en la que los frenteamplistas piensan con cabeza propia. Un máximo de tres es la propuesta del plenario. Tampoco definimos si vamos o no a elección en función si tenemos más o menos chances de ganar, sino en lo que queremos poner arriba de la mesa.

No tengo ninguna perspectiva de carrera nacional. El partido no valora esto como un espacio para jugar después en otra cancha. Nunca me moví de mi lugar. Pongo por delante lo que el FA necesita hoy. Me parece que a veces estamos muy ganados por lógicas de proyectos personales, corporativos o sectoriales y creo que el Frente necesita poner por delante el proyecto político y eso implica poner ideas arriba de la mesa. Hay coincidencias en ideas que si se expresa en una candidatura en común, sea yo o no, puede ser muy bueno para el FA. Soy de la idea de que los consensos se construyen desde el debate.

En nuestro caso, frente a las valoraciones de los nombres que han surgido, nos gustó manejarlo con la transparencia del caso. El nombre aparece en el marco de los grupos que acompañaron a Cosse en la candidatura. Tenemos muchas coincidencias en lo que necesita el FA. Lo que a mí me gustaría o no pasa en un segundo plano. Yo empecé a militar desde los 16 años. Que otros piensen que se puede jugar e rol de presidente motiva. Siempre trato pensar en colectivo. La presidencia del Frente es un espacio de mucha dedicación y exigencia. Lo hemos estado valorando con el partido, más allá de la valoración personal.

La propuesta no surge del partido socialista, sino de referentes representativos con los que estuvimos trabajando con bastante cercanía. El Partido Socialista tomó nota de esto y entiende que está bien que se siga explorando y conversando y valorar en su momento la posibilidad d de presentar o no esa propuesta. No es una candidatura, es una propuesta informal. Hemos discutido que la candidatura no la buscó, por lo que no estamos trabajando para eso. Si hay una mejor forma de expresar el trabajo a través de otra candidatura, estaremos en línea.

Carrera por la presidencia

No lo veo en clave de pelea ni competencia. Lo veo en clave de debate que el FA tiene que dar. No me gusta que se antepongan consensos al debate político. Es una dinámica que se ha instalado y creo que hay que transformar, no lo digo por el nombre de Fernando Pereira. Para construir una unidad de calidad, necesitamos una discusión abierta. Queremos cambios profundos y que no se hagan a lucidez de unos cuantos dirigentes políticos, sino lo que la sociedad quiera. Creo que la unidad del FA no está en juego. La expresión de la diversidad a veces se ha acotado o fragmentado. Cuando hay una enorme cantidad de grupos, capaz que la diversidad no se expresa de manera consensuada.

Imagino al FA mucho más joven y enérgico. Opositor si toca, no solo por ser opositor. Hemos sido precursores de interpelaciones o movimientos que generen una acción política, eso no quiere decir que se tenga que oponer por oponerse. Me imagino un FA más participativo, abierto, audaz, que tenga un equilibrio de género, territoriales. La recolección de firmas demuestra que proponiendo cosas grandes logramos ser más audaces.