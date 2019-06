Lacalle Pou: “Hace como dos años, Sartori me llamó para decirme que me iba a apoyar, luego desapareció y un día me entero que iba a ser precandidato”

"Yo estoy corto de tiempo, pero no tengo problema en hacer un acto conjunto" con los precandidatos nacionalistas, dijo. "Si me toca ser el elegido, el 1º de julio voy a comenzar una campaña de coincidencias", agregó.

Las últimas encuestas en la interna del Partido Nacional siguen dando a Luis Lacalle Pou como ganador y futuro candidato único, pese a que ha tenido una baja en los porcentajes. En comparación con la encuesta de abril de Factum, la intención de voto de Lacalle Pou se mantiene en 50 %, mientras que la de Sartori creció cinco puntos porcentuales, la de Larrañaga bajó ubicándose en un 18% y la de Antía decreció cuatro puntos.

Abordamos la interna nacionalista junto al precandidato Luis Lacalle Pou.

Si realmente nuestro equipo se está preparando para ser Gobierno, estamos ante un examen. Ante más presión, ansiedad y nerviosismo, necesitamos más prudencia y paciencia. Eso es lo que trato de tener y contagiar. Después del 30 de junio hay un 1º de julio y eso hay que tenerlo claro. Eso se construye con acciones.

Tengo una enorme tranquilidad de que en mi vida nunca he hablado de los demás, siempre he tratado de hablar de mi equipo. No tengo tiempo para hablar de los demás: nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora.

El que es cobarde es capaz de todo. El que no tiene la valentía de hacer las cosas de frente… debe de ser de las peores cosas de la vida. Hablo del señor noticia falsa. Yo no necesito firmar pactos de comportamiento. Hay mucha plata, mucho profesionalismo, mucha dedicación. Estamos perdiendo el tiempo en este tema, es una telenovela que a nadie ayuda.

A mí me corre la sangre. Hay momentos en los que me caliento. Pero, ¿cuál es el deber ser de alguien que aspira a gobernar? ¿Entrar en esto y perder tiempo?

El candidato puede surgir de la próxima elección del 30 de junio. En la Convención vamos a elegir el candidato o candidata a vicepresidente, que seguramente haya nombres propuestos por parto de los que salgan segundos y terceros. Se deberá nominar a alguien que tenga un acuerdo entre todos. No creo que ninguna compañera quiera ser candidata a vicepresidenta por ser mujer. El rol del vicepresidente no es changa. Si se llega a la Convención sin un acuerdo se demuestra mucha incapacidad.

El domingo seguramente nos veamos en el puerto todos los precandidatos, lo malo es que hay dos actos: uno en Rocha y otro en el puerto. Con los que estén en el puerto, nos vamos a encontrar. Yo estoy corto de tiempo, pero no tengo problema en hacer un acto conjunto.

Yo me bajé del debate organizado por Búsqueda. La piola venía media enredada y dije que no.

Mi hermano me hizo acordar que Sartori estuvo en mi casa, me había olvidado, fue hace muchos años. Hace como dos años me llamó para decirme que me iba a apoyar, luego desapareció y un día me entero que iba a ser precandidato.

Si me toca ser el elegido, el 1º de julio voy a comenzar una campaña de coincidencias.

En el 2011 hubo un pronunciamiento del Parlamento sobre la Ley de Caducidad y ya hubo dos señales claras de la ciudadanía al respecto.