Lacalle Pou se reunió este jueves con los intendentes del Partido Nacional

El encuentro se llevó a cabo luego de que los jerarcas le solicitaran una reunión para hablar de la Rendición de Cuentas y sobre obras de infraestructura vinculadas al plan de saneamiento aprobado por OSE en las últimas semanas. El jueves los intendentes también asistieron al Parlamento ya que comparecieron ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, donde se discute la Rendición de Cuentas.

Contactamos con el intendente de Florida, Guillermo López.

Contexto de la reunión

Discrepancia en la Rendición de Cuentas

Teníamos la disconformidad tal cual venía en el proyecto de ley. Se está trabajando en un presupuesto sustitutivo y hace días trabajos en coordinación para que recojan las inquietudes que involucran a la comisión departamental. El más importante es el art 207 en donde se multa a las intendencias y se le retienen partidas que son propias de los gobiernos departamentales. Estamos trabajando en un proyecto alternativo que está bastante avanzado. La propuesta original es que ese artículo sea retirado y si se avanza, que se elimine la retención asociada a los gobiernos departamentales. Se tiene que fijar un protocolo claro de las responsabilidades del gobierno departamental, de actuación frente al control de asentamientos irregulares y que cualquier actitud de disolver responsabilidades se dirima. Hay buena voluntad y buena disposición. Es un tema complejo y entendemos nuestra responsabilidad como gobierno departamental, pero también como la del Estado.

El art. 251 prevé que ese fondo en inicio pase a 2023 porque aún no está cómo sería la distribución de ese fondo. Trabajamos todo este tiempo en la distribución y es parte de un acuerdo en la ley de presupuesto nacional y los gobiernos departamentales y dio mucho trabajo. Recogimos la inquietud y estamos trabajando con la OPP para remitir a la comisión de hacienda para ver un artículo sustitutivo.

El Fondo de Asimetría intenta corregir una nueva distribución a través de nuevas variables. Asegura que todas las intendencias tendremos los mismo que recibimos en 2019 ajustado por IPC y este plus intenta también llevar a estas nuevas variables. Para las que pierden, este fondo asegura que las intendencias no pierdan y las que no, tienen este plus.

Tenemos intereses creados y la discusión está. La instancia es para que no se pierda el fondo en 2022 y que se efectivice la transferencia de estos fondos. Estamos trabajando en un texto. La transferencia desde el gobierno central aumenta y es una política descentralizadora. Agrega más recursos. La idea es ver cómo se distribuye. Hacía falta esta reunión. El presidente recibe intendentes del FA, a la mesa y en otras instancias los recibe individualmente. En este caso, el formato fue con todos los intendentes del PN también en una confianza y hablamos de los temas de cada intendencia. Cuando baje la marea de la pandemia aparecerán problemas y ahí tendremos que ver líneas de gestión.