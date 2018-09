Lacalle Pou: “Si hoy digo que bajo los impuestos, estoy mintiendo, pero ahora es el momento de que el Gobierno haga el esfuerzo y no la gente”

El líder nacionalista considera que todos los posibles precandidatos del FA "son responsables de lo bueno y lo malo que ha hecho" esa fuerza política.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou criticó al Gobierno diciendo que está “ausente de conducción. El presidente Tabaré Vázquez reapareció en escena y se despachó respondiendo: “No alteré ninguna agenda, durante estos tres meses estuve cumpliendo con todas las actividades, incluso viajé internacionalmente, fui a Paraguay, fui a México, no estuve el 25 de agosto en Florida por razones simplemente preventivas porque estaba con resfrío”.

¿Qué desafíos tiene la oposición para llegar al Gobierno? ¿Qué opina sobre la segunda gestión de Vázquez? Abordamos el tema junto al líder nacionalista.

Las diferencias con Vázquez

La bandera está activa, pero no la hago para no herir susceptibilidades. Esto no se puede centrar en que Vázquez dice una cosa y yo le contesto: me guste o no, es el presidente que tenemos. Pero sí tengo la obligación de ser crítico cuando hay una ausencia total de presencia y ejercicio de autoridad.

Hay tormenta, y yo quiero ver al capitán remangado, firme, y sabiendo qué va a pasar. Es un presidente ausente y un Gobierno esquivo. Estuvo 105 días sin aparecer. Reclamamos que esté en el cargo. Tiene mayorías parlamentarias para decir que está blindado, y eso le ha ayudado a construir un relato de soberbia al partido que lo hace no escuchar a la oposición.

Queremos un presidente presente, que se recupere el rumbo y se ejerza la autoridad. Y nosotros siempre estamos proponiendo cosas.