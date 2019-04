Lacalle Pou y la interna del Partido Nacional: cree que debería estar preocupado por su baja en las encuestas y le “llama la atención” la llegada de Sartori

"¿Llega un expediente de Gavazzo a Presidencia de la República y lo dejan pasar? No le puedo creer al presidente", apuntó el precandidato.

La interna del Partido Nacional está movida, pero las encuestas siguen dando con mayor ventaja al senador y precandidato Luis Lacalle Pou

¿Qué dice su programa de gobierno? ¿Qué opina sobre la crisis militar? ¿Cómo ve el apoyo de Alonso a Sartori?

La crisis militar

Por un lado, hay que ver si creo lo que dijeron. El fuego llegó hasta la Torre Ejecutiva y está entre el secretario de Presidencia y el presidente de la República. No le creo a la Torre Ejecutiva, ni al presidente de la República.

No hablamos de un expediente común, de un expediente cualquiera. Este tema tiene gravedad e importancia. Menéndez le informó de este tema al secretario de Presidencia, y nadie me va a hacer creer que él no le dijo a Vázquez algo sobre este tema.

Si no fuera por el periodista, este tema quedaba abajo del radar y nadie hacía nada al respecto. Tengo la convicción de que el presidente sabía sobre todo esto. La salida a este tema es muy difícil. El secretario de Presidencia no debería estar en funciones porque sino lo que se está diciendo es que Menéndez mintió.

