Larrañaga afirma que Sartori no lo preocupa: “De ganar la interna, voy a ser el futuro presidente de los uruguayos”

"Pienso con toda firmeza ser el ganador de la interna. Siento hoy como nunca un respaldo que antes no sentía", apuntó el precandidato nacionalista.

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga lanza este fin de semana su campaña para ganar las elecciones internas y ser el candidato a presidente por el Partid Nacional.

Las repercusiones del plebiscito por seguridad y la campaña Vivir sin miedo.

Las encuestas y la interna

Nosotros no contratamos encuestas. A esta altura y después de haber participado en tantas elecciones, he visto tantas equivocaciones en las encuestas. Respeto el trabajo de las encuestas, pero las miro de reojo, no es algo que me impacte.

Creo que nosotros somos una roca. Vamos a estar en un proceso de crecimiento en los próximos tiempos. La campaña electoral todavía no ha comenzado. Va a ser muy corta, de 60 días.

Sectorialmente, no hemos analizado el tema Sartori y no lo vamos a analizar. Lo que importa es confiar en el trabajo de uno, en lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. No quiero hablar de Sartori ni de Lacalle, ni de nadie. Tenemos que impulsar un proyecto que le gane al Frente Amplio. Pienso con toda firmeza ser el ganador de la interna. Siento hoy como nunca un respaldo que antes no sentía. El proyecto de Sartori no me preocupa. Les vamos a ganar. No se trata de recursos económicos sino de ideas. La política de probeta no me preocupa. Nuestro adversario es el Frente Amplio.

De ganar la interna, voy a ser el futuro presidente de los uruguayos. Nuestra candidatura va a ganar el fuero de atracción de compatriotas blancos y no blancos. Estoy profundamente convencido.