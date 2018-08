Larrañaga y la campaña “Vivir sin miedo”: “Esta reforma constitucional va a quedar a resguardo de la electoralitis y va a ser un blindaje hacia el próximo Gobierno”

El senador nacionalista afirmó que "el país presenta una emergencia nacional en materia de inseguridad pública".

Este fin de semana, Alianza Nacional hará dos jornadas de recolección de firmas en 500 puntos del país. La campaña “Vivir sin miedo” es impulsada por el sector nacionalista liderado por Jorge Larrañaga con el objetivo de cambiar normas sobre seguridad pública: incluye la creación de una guardia nacional, el cumplimiento efectivo de penas, la reclusión perpetua revisable, y la regulación del allanamiento nocturno.

Abordamos el tema junto al senador nacionalista.

El sistema político uruguayo está muy fraccionado y no logra obtener respuestas en las que pueda coincidir. Nosotros estamos haciendo algo porque algo hay que hacer. La gente puede firmar este instrumento, incluso sin firmar en la instancia electoral, porque este tema tiene que estar instalado. La inmensa mayoría de los blancos están firmando y también de otros partidos. Esta será una medida de la gente en las urnas. Va a ser un blindaje hacia el próximo Gobierno y el sistema político. Esta reforma constitucional va a quedar a resguardo de la electoralitis.

O hay reforma constitucional, generando instrumentos con políticas que disminuyan la inseguridad, en la próxima elección, o no va a haber cambios hasta bastante entrado el 2020, porque ningún partido tendrá mayorías parlamentarias.

Hemos demandado muchas acciones al Gobierno, pero tenemos un preconcepto ideológico que lo hace no querer llevar adelante más acciones que las que ya está haciendo.

La gente quiere que se la cuide porque se siente desprotegida. Reclaman justicia, mano firme, autoridad, orden: todas cosas que hoy no hay. Hoy cualquiera es víctima de la delincuencia en cualquier punto del territorio.

Y ho hay reacción por parte de un Gobierno que hasta el 1º de marzo de 2020 no va a hacer mucha cosa más de lo que viene haciendo.

La sensación es muy compleja. Gente de San José me decía que estaban muy preocupados frente a rapiña que se estaban dando en el departamento, y lo mismo pasa en muchos puntos del interior.

La situación en las fronteras

No es algo nuevo, pero no por no ser nuevo deja de ser preocupante. Porque esto habla de una debilidad enorme del país en materia de tráfico de drogas, dinero y cualquier cosa.

Hay que reforzar el concepto de seguridad interna.