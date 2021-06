Las características del "hongo negro"

Conversamos con la infectóloga Zaida Arteta, quien explicó sobre las características de la nueva infección proveniente de India: "Desde el punto de vista de su agresividad no son capaces de dar infección en personas sanas solamente son capaces de dar infección cuando hay una agresión muy fuerte biológica o externa que rompe la barreras de las personas".

Hongos

Lo que pasa ahora es que hay tanta cantidad de pacientes graves con esos factores preexponentes que no teníamos hace un año o hace dos, que genera algunos casos más de murcomicosis. Aún no podemos decir que haya un vínculo especial en el sentido que la cepa P1 tiene que ver con algo inmune que puedan dar predisponentes, esas teorías que podrían llegar tener algo que ver creemos que aún no tenemos elementos para decir eso. Mi razonamiento inicial tenemos tanta cantidad de pacientes críticos, al aumentar el número, aumenta el número de complicaciones raras.

En este caso no son hongos que vivan habitualmente en las personas, viven en los ambientes y nosotros convivimos permanentemente con estos hongos y los sistemas inmunes que empiezan desde la nariz hasta la mucosidad que lo que hace es eliminar esas pequeñas esporas cuando uno los inhalas, hay células, anticuerpos y una cantidad de sistemas organizados que hacen que esas esporas no den enfermedad, entonces el hongo solo puede dar enfermedad de dos maneras: cuando esas defensas están alteradas o si hay un accidente por ejemplo muy grave donde hay tejidos profundos expuestos y en el ambiente está el hongo, en el mismo momento del accidente el hongo puede inocularse en los tejidos profundos de ahí hay una agresión brutal donde las defensas no funcionan o las personas que tienen alteraciones celulares de las defensas como glóbulos blancos cero por alguna enfermedad hematológica o de hematoncológica, en esos casos el hongo tiene oportunidad y puede dar infección estamos hablando de la murcomicosis. Desde el punto de vista de su agresividad no son capaces de dar infección en personas sanas solamente son capaces de dar infección cuando hay una agresión muy fuerte biológica o externa que rompe la barreras de las personas.

Gravedad y tratamiento

El hongo se puede adquirir en cualquier lugar, están en el ambiente. Es más, muchas personas ingresan con covid y tiene esporas de este hongo en sus senos paranasales que las tienen desde hace años capaz y no pasó absolutamente nada, no necesariamente se adquiere a posteriori de la infección por covid. Es necesario que la persona tenga alguna alteración, las personas que no tienen infección por covid ni ninguna alteración no pueden producir alguna murcomicosis, no tienen mecanismos para hacerlo.

Los hongos en general muchos de ellos invaden los tejidos y los vasos sanguíneos. Altera, inflaman y provocan pequeños trombos en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los tejidos y por lo tanto el tejido que está por delante de ese vaso sanguíneo lo que le pasa es no tener los requerimientos de nutrientes de oxígeno que necesita y muere el tejido, eso da un color negro y por eso es que se llama ‘hongo negro’, que no es un término científico, ni micológico ni médico, es un término que no se condice como se denomina la enfermedad.

Previsiones

Sistema de salud y personal médico

El comunicado que emitió el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay fue realizado por unanimidad y eso me parece interesante destacarlo porque hay diversidad de pensamientos y de agrupaciones del colectivo médico. Horas más tarde el Comité Ejecutivo de FEMI saca un comunicado que tiene las mismas características por decirlo de alguna manera.

El sistema de salud, diríamos que hay personas en Uruguay, algunos casos han salido en la prensa, no lo digo yo, hay personas a las cuales no estamos llegando a tiempo en la atención. Por ejemplo un médico tiene 150 personas para llamar y realizar su seguimiento médico, pero no le da el día y quedan 50 personas sin llamar. No estamos haciendo el seguimiento adecuado, hay un gran número de personas cursando covid en sus domicilios que no tienen un saturómetro y que desde el punto de vista telefónica, y que solamente con la sensación de falta de aire, no es adecuado el seguimiento porque cuando la persona siente falta de aire es tarde, deberíamos tener un control más activo y adecuado. Eso genera que la consulta sea tardía, que las puertas de emergencias estén en colas de ambulancias con personas insuficiencias respiratorias que pasan horas esperando y dando vueltas para ser atendidas y situaciones donde no se llega a tiempo al domicilio de la persona y se produce un daño en la vida de las personas.

El sistema, sin calificativos, tiene mucha dificultades, no voy a decir colapsado ni saturado, es verdad que si lo medimos por el porcentaje de camas en el CTI, si siempre tenemos camas libres, lo que hay que ver es la calidad de la atención de esas camas y la capacidad de las personas de las personas de llegar a tiempo a esas camas.

Seguramente esto podamos pasar y evaluar con el tiempo y con los números la mortalidad que se tuvo en distintos momentos de la pandemia, este nivel de número de casos nosotros sentimos que no es que estamos en un límite donde un aumento podría tirarnos para el lado de no estamos atendiendo a las personas con la calidad que se merece cada individuo, no es eso, sino que ya no las estamos atendiendo y nosotros estamos recibiendo denuncias de colectivos médicos. Las denuncias tienen dos vertientes, una es la vida de la persona, la gente nos denuncia esto desesperadamente porque no está pudiendo llegar a atender a las personas y se da cuenta que esa no llegada determina un daño grave o incluso la muerte. Eso es claro y está denunciado. Lo segundo es el cuidado del ejercicio de la profesión. Por su puesto que si lo comparamos con la vida que es lo primero que hablé esto no es lo mismo, pero cuando uno sabe día a día que no puede llegar y ve cómo se está produciendo ese daño, se lo dice a las autoridades y no obtienen una respuesta por parte de ellas porque al otro día pasa lo mismo, es muy estresante. Más allá del estrés de la sobre carga laboral está el estrés ético profesional de no estar atendiendo a las personas como uno sabe que tiene que atenderlas, que si está grave tiene que concurrir de inmediato, no al otro día o dentro de cuatro horas cuando ya está muy grave o en paro cardiorrespiratorio la persona, entonces esas situaciones que se producen en el territorio nacional, tanto en Montevideo como en el interior. Muchas veces el sistema no le da respuesta a la familia de las personas.