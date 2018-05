Las preocupaciones de los vecinos del Municipio CH: seguridad, indigencia y basura

Rubro limpieza, que es uno de los que preocupa a los vecinos, se lleva 30% del presupuesto del Municipio. ¿Cuáles son las soluciones que les proponen a los vecinos?

Los vecinos plantean, como pasa en todo Montevideo, es el tema de la limpieza. Nosotros recibimos el municipio en el año 2015, que la ciudad tenía un desborde de basura. Hicimos un montón de acciones entendiendo que no era nuestra competencia, porque el tema de la limpieza es un tema departamental y no de los municipios, pero nosotros entendimos que teníamos que trabajar porque mi contenedor estaba tan desbordado como el de cualquier otro vecino. A partir de eso nosotros hicimos un replanteo en el presupuesto y pusimos el 30% de los recursos de nuestro municipio al tema de la limpieza, y hemos mejorado mucho pero todavía falta muchísimo para tener un municipio limpio.

Martínez decía que el municipio que tenía más personas en situación de calle era el B, sin embargo en el CH la cuenta marca que es el segundo tema que más le importa a la gente.

Nosotros estamos trabajando con la situación de calle de las personas desde el comienzo de nuestra gestión. Integramos la mesa interinstitucional donde está el Mides, el Ministerio de Salud Pública. Ahí se articulan las distintas problemáticas y las soluciones que se pueden llevar adelante. Hace pocos meses hicimos una reunión que costó mucho lograr, con el Ministerio del Interior, el Mides, del Centro Coordinador de Emergencias para ver si hay un protocolo único de actuación. En estos días vamos a tener un protocolo único de actuación, porque los vecinos llamaban al Ministerio del Interior y le decían una cosa, en el Mides le decían otra y en la Intendencia otra pero tiene que haber un protocolo claro de cómo se actúa frente a la problemática de las personas en situación de calle. Cabe destacar que la problemática más importante que manifiesta la gente es la vulneración de los derechos humanos, porque realmente una persona en situación de calle es la persona que está más vulnerable en la ciudad. Hay que atacarlo desde ese lugar, es un derecho humano que está siendo vulnerado. En una ciudad como la nuestra, con apenas un millón y medio de personas, que tengamos tanta gente en situación de calle nos tiene que cambiar para hacer una política responsable para cuidar a la gente que está en esa situación.

Los dirigentes nacionalistas están manejando tu nombre como posible candidato a la Intendencia, ¿te interesa ese cargo?

A mí me encantaría trabajar en la Intendencia con la misma fuerza e impulso que estoy haciendo en el Municipio para poder transformar y llevar proyectos a todo Montevideo. Yo no sé si todavía es mi tiempo. Estoy contento con el trabajo que estoy realizando en el Municipio, me parece que todavía queda mucho por hacer acá. Estoy aprendiendo mucho con cada reunión que tengo con directores del Intendencia, voy aprendiendo las competencias que tiene, voy tomando cada vez más insumos. Yo no sé si todavía estoy preparado para ir a un lugar así. La Intendencia es el segundo despacho más importante que tiene el país. Y para acceder a un lugar así hay que trabajar mucho, conocer mucho la ciudad, tener propuestas, conocer el equipo, ser articulador, saber que en la mesa se puede sentar con cualquiera. Yo me estoy formando en eso. Hace unos años no me conocía nadie y ahora hay dirigentes que planteen que mi nombre puede ser uno de los candidatos a la Intendencia me llena de orgullo, pero me parece que todavía nos queda mucho por hacer.