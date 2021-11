Latinobarómetro: Uruguay lidera apoyo a la democracia en la región

Latinobarómetro divulgó en el mes de octubre los últimos datos del años 2020 en una investigación llamada "Adiós a Macondo", en donde se señala que "una ola" recorre América Latina a consecuencia del egoísmo de las elites: "es la ola de la escasez de las mayorías en este último ciclo electoral. Los nuevos presidentes enfrentan la creciente atomización de los parlamentos, aumento de partidos nuevos, así como de los viejos". Además, el informe detalla que "la gobernabilidad se aleja augurando tiempos complejos para la región".

Según el informe, un 27% de los uruguayos apoyaría un gobierno militar en el país.

Conclusiones sobre la democracia en América Latina

La democracia viene en declive desde el 2010, cuando empezaron las propuestas. La década que termina ha significado una baja en promedio de la aprobación del gobierno promedio en América Latina a la mitad. Es un evaluador de los gobiernos. Existe un castigo a los gobiernos que es muy pronunciado y un castigo a la democracia, porque según los latinoamericanos, está mal instalada, es semi- soberana y no funciona como debe. Ha ido creciendo la cantidad de personas que están dispuestas a que el presidente pase por encima de las leyes y que haga lo que sea para resolver problemas. Lo que queda claro en los últimos 30 años es que las democracias latinoamericanas no han logrado desinstalar las desigualdades sociales y la pobreza.

Situación de Uruguay

La democracia uruguaya es la más fuerte y consolidada de América Latina. Tiene una muy pequeña cantidad de personas que no son demócratas. Se podría comparar con países del sur de Europa y se sale del promedio de América Latina. Eso no significa que la democracia sea perfecta y no tenga algunas áreas grises. El tema delincuencia, por ejemplo, son temas que van preocupando a la población y afectan a quienes no están de acuerdo en cómo se gestiona la seguridad en Uruguay-.

Llevamos 25 años midiendo. Existe una proporción de ciudadanos latinoamericanos que les gusta la mano dura y tienes tinte autoritario y no tienen tanta inclinación por la institucionalidad. Eso ha existido siempre. Poner el acento hoy no se entiende mucho. Hay puntos en los que aumenta y otros disminuye. No es de extrañar que haya un aumento de personas que están a favor de esa posición. La solidez del apoyo a la democracia no ha cambiado sustancialmente, a pesar de esos aspectos. Hay aspectos grises, pero esos no caracterizan la democracia en Uruguay. Si se mira el conjunto de América Latina, no me llama la atención el número porque los gobiernos han disminuido a la mitad su aprobación y los partidos se han debilitado. Hay más dificultad para tener mayorías por parte de los gobiernos. Produce una serie de problemáticas en el funcionamiento del sistema político en donde los latinos dicen que la democracia está consolidada no perfectamente.

Uruguay le podría dar bastantes consejos al resto de los países de América Latina. América Latina tiene problemas y tiene países con situación crítica. Mi obligación es relevar el dato con el peso que tiene. Mi obligación es resguardar la integridad de los datos. Uruguay ha tenido también declives. Eso no significa que los datos digan que van a pasar cosas antidemocráticas en Uruguay. La próxima década puede haber un candidato populista en las elecciones, puede ser. Los candidatos populistas existen en muchas partes del mundo. Si se miran los indicadores positivos que tiene Uruguay, tienen una gran estabilidad y determinan la democracia muy por encima de los indicadores más volátiles.