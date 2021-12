Lazo y Rodríguez plantean un proyecto de ley para que "haya equidad en la colocación de mujeres trabajadoras en el escenario"

Las senadoras Sandra Lazo y Gloria Rodríguez presentaron un proyecto de ley con el objetivo de “regular el acceso de artistas mujeres y disidencias”. Para ello plantean establecer “un cupo” en eventos musicales, tanto si son públicos como privados.

El texto establece que al menos la mitad de los artistas en un espectáculo deben ser mujeres o disidencias. En caso de incumplimiento, se propone que paguen una multa equivalente al 6% de la recaudación del show.

Qué implica el proyecto y la disidencia

Además, con al senadora Gloria Rodríguez, en otros temas, tenemos ideas confrontadas. Esto se presentó por parte del colectivo Mujeres y Disidencia de la Música Uruguaya en diferentes ámbitos. Se trató de blindar desde el punto de vista jurídico, de las gremiales de la música, y en otros ámbitos se presentó en la bicameral femenina. En ese ámbito se tomó la decisión de firmarlo entre varias, y lo firmamos Gloria y yo. Todos los partidos políticos hablamos de la necesidad de no generar un grieta entre orientales. Soy bastante perfil bajo, pongo lo que pienso pero tratando de ser respetuosa. Los disparates que he leído.

Órgano de contralor

Respuesta de los compañeros hombres

En el caso de mi experiencia personal, estuve 21 años viviendo en Rocha. En el interior, tiene determinados espacios de participación que a veces son tremendos desde el punto de de vista de la representación. Debo decirlo también, yo en lo personal no lo he sentido porque tampoco estoy expuesta ni me interesan los grandes festivales y escenarios. Voy como espectadora y disfruto de la música. He apuntado a espectáculos más chicos.

A quién apunta

En uno de los artículos especifica que va a quienes forman parte de arriba del escenario del espectáculo. Tiene sus diferencias (a la de Argentina). Así lo entendió el colectivo que debería ser. Nosotros respetamos mucho lo que se trabajó en ese espacio, porque creemos que es el camino correcto, más allá de las modificaciones que pueda tener. Quiero recalcar que no estamos aisladas de los sectores políticos, se definió en una bicameral. Lo integramos todas las mujeres que tenemos representación política en el Parlamento. Todas de acuerdo, decidimos que entraba por el Senado y lo firmamos en este caso, Gloria y Sandra. Acá hay Mujeres y disidencia de la Música Uruguaya, profesionales de la música, y dos legisladoras que representan, en este caso y entre otras, a la bicameral.

Esto alcanza todo lo que es trabajadoras de espectáculos públicos. Vamos a discutirlo después del 15 de febrero cuando se levanta el receso en la propia Comisión de Equidad de Género y Derechos Humanos del Senado (murgas y conjunto de parodistas y humoristas, mitad y mitad).

Esto no es una ley de paridad en los escenarios, porque si fuese así seria dos escultores, dos pintores. Estamos hablando de que tengan exactamente la misma oportunidad. Tienen que estar en igual de oportunidades en cuanto a sonido, la música, horarios, que se respete un horario. No me pongas a las 3 de la mañana para cumplir la cuota. También tiene que ver con las oportunidades esas leyes que no se cumplen.

Eso lo define el publico (no conocerlas porque no son buenas músicas o porque no tengan las oportunidades para ser conocidas). También, uno de los artículos de la ley habla de lo que pasa con los festivales que se hacen en el interior. Integrar gente de esos lugares.

Yo creo que hay trabajar hacia que se cumpla lo que hoy nos indica la realidad: un país que tiene la mitad de hombres prácticamente y la mitad de mujeres.