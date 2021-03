Lea Bensasson: "Hemos cuidado la producción responsable. La sala no es un lugar de contagio"

La productora y la vocera del grupo Uruguay es Música planteó la situación del sector y los reclamos que le manifiestan al gobierno en el marco de las nuevas medidas de suspensión de espectáculos públicos, una medida que afecta a más de diez mil trabajadores del sector artístico.

Diálogo con el gobierno

Venimos trabajando con un buen diálogo con el gobierno nacional y están abiertos a escuchar al sector. El problema es la salud ahora. Creemos que esto va a ser así sin parar y que se prohíben algunos sectores y otros no. Nunca se amplió el aforo del 30 % y son espectáculos que no llegan a 300 personas. Con esa mini apertura que estuvo muy bien cuidada y con mucha trazabilidad no hubo ningún foco de contagios. Desde el 9 de julio fue un montón de gente a ver espectáculos y hemos cuidado la producción responsable. La sala no es un lugar de contagio. Queremos que se termine de estigmatizar las salas como lugares de contagio porque no lo son. Hay más probabilidades que se contagien en el ómnibus. Los subsidios que entregó el gobierno no representa ni la mitad de un sueldo mínimo. Es como ponerse en la piel del otro. La música es una industria y mueve muchas cosas, incluida la salud mental que no es poca cosa en este momento.