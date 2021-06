Lecueder sobre nueva zona franca en Punta del Este: "Buscará a empresas del mundo para que vengan y potenciará a las uruguayas"

El Poder Ejecutivo habilitó una zona franca en Maldonado. El proyecto está compuesto por una torre en avenida Gorlero de 25 pisos y supone una inversión de unos 40 millones de dólares. El director del estudio Luis Lecueder explicó las características de este proyecto y cómo se realizará.

Cómo surge el proyecto

El proyecto está de hace mucho años. Estamos convencidos de que unta tiene que ser una ciudad importante de nuestro país en todo el año. Hay que radicar gente y el motivo tiene que ser el trabajo. Queremos que genere asistencia pública de todo tipo y trabajo. Empezamos para generar oficinas en Punta del Este. La solución que se nos ocurrió fue generar una franca de servicios ahí. Las investigaciones y contactos que hicimos nos dieron bien. Nos presentamos en el ministerio para pedir el permiso para hacer una zona franca en el 2019. El proceso largo implica la presentación de planes, todo lo que el Estado tiene que controlar para tener la declaración de poder hacer la zona franca. La aprobación salió la semana pasada y estamos muy contentos.

Una zona franca de servicios es un lugar en donde se instalan empresas nacionales y extranjeras a prestar servicios hacia el mundo. Se puede poner allí la administración de negocios en cualquier parte del mundo. Busca radicar inversiones trabajando hacia el exterior. Los servicios comenzaron a crecer y el avance de la tecnología hace que se pueda trabajar desde Uruguay hacia el mundo y generar divisas y mano de obra. Pensamos que PDE vamos a tener empresas de tecnología, financiera, internacionales. Creemos que va haber una oferta variada. No va a haber un rubro principal. Quizá la segunda torre del WTC sea el de la tecnología. Pensamos que puede ser así. Estas empresas generan la ocupación de gente joven, con idiomas y con esas características se va a generar un gran atractivo de oferta laboral.

Empezamos la primer torre estamos casi en 20 mil personas trabajando. Se habilitó la segunda hacia fin de año y ya tenemos un parámetro de cuanta gente en metros cuadrados ocupa. La torre de Punta del este tiene menos gente que la de Montevideo y pensamos que pueden ser entre 1000 y 1200 personas. En los plazos tenemos ahora un periodo de ampliación de seis meses. Estamos muy sobre fin de año. No sabemos si llegamos antes de fin de año o durante la temporada porque ahí no se puede trabajar en obras. Apuntamos a que sea entre fin de año y fines de la temporada. Es un desarrollo muy importante y estamos ligados a las fuentes de financiamiento. No podemos empezar a comercializar la zona antes de tener la aprobación. Hemos detectado interés y hemos hecho contacto con empresas. La empresa tiene que estudiar el país, estudiar la estabilidad económica, jurídica y política del país. Uruguay está muy bien y nos ayuda a traer gente a Uruguay. Vamos a empezar la comercialización antes de fin de año. La experiencia que tenemos en Montevideo es que la mayoría de las empresas son internacionales y se instalan en Uruguay. Global se instaló acá y es una empresa argentina. El otro ejemplo es dLocal. Esta empresa tiene sede en WTC. Punta del Este pretende seguir esta línea.

En la torre uno tenemos el innovation center y en la torre dos el evolution center. Les permite saltar seguir creciendo y tomando más gente. Ese concepto lo vamos a hacer en Punta del Este para potenciar pequeños emprendedores. Nosotros no nos metemos en el negocio de cada uno. Lo que damos es dar los servicios para que la que cabeza del emprendedor esté en desarrollar su negocio. Este tipo de complejos potencia empresas uruguayas. Nuestro trabajo va a ser discutir esto en Buenos Aires.