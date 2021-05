Leda Sánchez: "Nos preocupa si se repite y que el epicentro sea un centro poblado con estructura edilicia variada"

La geóloga explicó sobre el sismo que se registró en el departamento de Florida, el sonido que sintieron los vecinos y la posibilidades de prevenir un sismo en Uruguay. "Con la sismología no sabes ni cuando, ni como, ni de qué magnitud van hacer los eventos sísmicos", afirmó.

Departamento de Florida

Ocurrió un evento sísmico de magnitud 4,6 hasta el momento no hemos encontrado réplicas de este evento. Para nosotros es un evento muy importante porque no teníamos un registro de estas magnitudes en el territorio nacional, o sea, hay un evento en 1948, que está del otro lado de la frontera, en Bella Unión, Artigas. A estas cosas hay que prestarle atención. Los sismos de este tipo, corticales de intraplaca no son tan frecuentes como en zonas de subducción, pero no quiere decir que por ello no haya actividad sísmica. En realidad tenemos actividad sísmica de baja magnitud, tenemos muchos microsismos pero aquellos que son percibidos por la población son menor. Los últimos son del 2016-2017.

El evento se va ajustando a la magnitud. Hay un montón de magnitud y entonces hay que ajustarle a las diversas magnitudes que existen, entonces los valores van cambiando y queremos ajustar mejor la localización epicentral. Es un trabajo que lleva meses, tenemos un valor que es de 4,6, pero seguiremos recabando datos de otras estaciones de por ejemplo de Brasil. Estamos pidiendo datos en Argentina a ver si tienen alguna estación que nos pueda facilitar en la provincia de Buenos Aires, igual está bastante lejos del epicentro nuestro pero por la magnitud del mismo suponemos que quizás algunas de las estaciones la pudo haber registrado y este trabajo continúa.