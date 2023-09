Leonardo Méndez: “Lo grave es reducir la violencia de género a ‘tobillera sí’ o ‘tobillera no’”

Luego del femicidio de la joven Valentina Cancela por parte de su exnovio también menor de edad, se instaló un debate entre los operadores en torno a por qué al adolescente no se le había colocado una tobillera, teniendo en cuenta que había denuncias previas. La Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que aseguró que una acordada de la Suprema Corte de Justicia marca que “es necesario” que estos dispositivos se coloquen a mayores de edad. Según expresaron, el Ministerio del Interior incluso habría negado que se utilicen tobilleras en adolescentes basándose en esa normativa. Sin embargo, la cartera dirigida por Luis Alberto Heber contradijo esa información. Según sus datos, 23 víctimas y tres atacantes menores de edad usaron tobillera electrónica en los últimos meses. Para hablar sobre este y otros temas, recibimos al presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Leonardo Méndez.

La Suprema Corte de Justicia, no de forma caprichosa ni mucho menos, sino en coordinación del Ministerio del Interior, en 2019 dictó esta norma reglamentaria que indica que deben de disponerse estos dispositivos a personas mayores de 18 años.

En los hechos, lo cierto es que los magistrados que han intentado colocar estos dispositivos a menores de edad se enfrentaban siempre con la dificultad de concretarlo porque la DIMOE se negaba a colocarlos justamente haciendo referencia a esta norma reglamentaria.

Algunos colegas, con muchísima insistencia, tenían éxito. Otros no. Muchos de esos dispositivos están aplicados en víctimas y no en agresores, la mayoría.

De los tres menores agresores con tobillera, me consta que al menos uno se colocó al día siguiente de nuestro comunicado o en las 48 horas siguientes.

Acá, lo grave, es reducir una problemática de calibre que es la violencia de género a ‘tobillera sí o tobillera no’.

Es un instrumento importante, pero no es la solución. Hay cuestiones muy grandes que nos debemos el debate y el análisis profundo.

Lo grave aquí es que esta circunstancia de violencia de género haya llegado a personas menores de edad.

No estoy tan de acuerdo en que no se agotaran los recursos. Me consta, de casos más viejos y del conocimiento de este tipo de causas, que pese a intentar agotar el recurso, no se puede. Yo no sé si en este caso, si se hubiera dispuesto, se hubiera obtenido la colocación. Basado en la negativa de la colocación, no sé si se hubiera logrado.

Al día siguiente de nuestro comunicado, la DIMOE tuvo una reunión con los jueces de familia especializados en Montevideo donde se dijo que cambiarían su tesitura y harían las colocaciones que les manden de menores agresores.

Todo indica que, si bien los procesos de ajustar las normas son más lentos, seguramente esto se revea en la acordada.

Podremos tener una tobillera para cada ciudadano, pero el asunto es que atrás de la tobillera hay un equipo de personas que trabajan en la Dirección, y necesitan de un monitoreo para saber cuándo se desconecta, se descargan, o hay violaciones de los perímetros, y dar respuesta. No solo alcanza con que esto esté sonando en una central informática, sino que también tiene que, en forma urgente, el Ministerio del Interior, acudir a estas circunstancias, y muchas veces no se puede.