Lo que dejó enero en Maldonado: entre un 20 y un 25 % menos de argentinos, un plan de moderación de precios y mucha lluvia

Termina enero y tanto las autoridades como los operadores turísticos están realizando sus balances sobre el transcurso de la temporada. La ministra de Turismo confirmó a mediados de enero que se había registrado una caída de cerca del 30 % de argentinos durante los primeros 10 días del mes.

¿Esta tendencia se extendió a todo el mes? ¿Qué balance realizan las autoridades de Maldonado? Abordamos el tema junto a Luis Borsari, director de Turismo de la Intendencia de Maldonado.

Los números los maneja el ministerio. Me animo a decir que tuvimos entre un 20 y un 25 % menos de turistas argentinos, que es el plus de argentinos que hubo en la temporada anterior. Era previsible que así como vinieron por primera vez, no volvieran a venir: nosotros estábamos más baratos y eso hizo que gente que no podía acceder a venir a Uruguay sí lo hiciera. Pero la tortilla volvió a darse vuelta, volvimos a encarecernos y era evidente que esa gente no iba a volver.

El sector privado tuvo un compromiso con los precios. Y luego se sumó el supermercadismo con el tema de la canasta turística. La diferencia de precios que se observaba era con Maldonado y Rocha. Pero el país está más caro: uno sale a cualquier parte del mundo y ve que todo es más barato. Uruguay está caro, carísimo.

Si tenés tiempo y ganas, en Punta del Este podés comer más barato que en Montevideo: podés comer por 15 dólares o por 500 dólares.

Encima de las lluvias y la ola de calor, las cianobacterias eran lo que faltaba. Espero que en unos días no tengamos más ese problema.

Febrero siempre se pelea palmo a palmo. El cliente de febrero sabe que siempre hay lugar, que no tienen la necesidad de pre-reservar, deja para último momento y negocia. Creo que va a ser un febrero normal, como cualquier otro, con la particularidad de que Carnaval está fuera de ese mes, y eso tendrá una incidencia clara. Pero marzo dará por arriba. El período 1º de febrero-10 de marzo seguramente va a andar bien parecido a ese mismo período del año pasado.