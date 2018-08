“Los audios de Valdez solo salieron del celular de Alcántara para el de Del Campo: él no fue el que hizo públicas las grabaciones”

La defensa del empresario dijo que buscan "aclarar la participación de Alcántara" en toda la polémica y las denuncias cruzadas.

El empresario Walter Alcántara declaró en calidad de indagado en el marco de la denuncia que presentó Wilmar Valdez en su contra por extorsión.

A su vez, Alcántara denunciará a Valdez por difamación, por considerar que lo denunció a sabiendas de que no había cometido delito.

Abordamos el tema junto a la abogada defensora del empresario, Silvia Etchebarne.

La fiscal trató de aclarar algunas omisiones que se habían hecho en la primera declaración: ella entendía que Alcántara no le había contado todo lo que realmente sabía. Ayer entregamos algunas pruebas tratando de aclarar cuál fue su participación, y si había habido un plan inicial. Tratamos de agregar elementos nuevos para aclarar la situación que se le imputa. En esa línea, propusimos los testimonios de Welker y Piedracueva.

Las declaraciones públicas de Welker sobre la charla que tuvo con Valdez motivaron la denuncia por difamación. La actitud de Valdez ha ido variando en el último mes considerablemente. En el programa que todos vimos, dio una razón y fue la misma que dio la primera vez en la Fiscalía: que los audios no habían sido determinantes en su renuncia, pero sí ayudaron un poco.

No presentamos cartas ante la Fiscalía. Las cartas van a ser objeto de otra denuncia que tienen que ver con algunas ilicitudes desde lo formal. En esos encuentros que tuvo con Valdez, que fueron no menos de 30, Alcántara siempre mediaba entre las empresas. Parecería que se indujo en error a Alcántara.

Alcántara nunca dijo que no lo había grabado, su primera declaración ya lo confirmó. Las grabaciones se dan en la vía pública, Valdez le empieza a decir a Alcántara que no vaya más a la AUF, que se encuentran o lo levanta en la camioneta. Y en esas cinco ocasiones, él lo graba. Pero no es él quien las hace públicas: del celular de Alcántara, los audios salen solo para el celular de Arturo del Campo.

Queremos aclarar la situación y la participación de Alcántara, si él era parte del plan y si tuvo conocimiento.