“Los audios no fueron una cama de Ríos a Valdez: son estremecedores, pero él no los pidió ni los hizo públicos”

"Ríos tiene una muy buena vinculación con Valdez, hasta coinciden en alguna política deportiva", explicó el abogado Washington Abdala.

El abogado del periodista deportivo Julio Ríos, Washington Abdala, dijo que a la salida de la Fiscalía que “si hubiera existido extorsión de Ríos a Valdez, el expresidente no hubiera ido a su programa” para renunciar a la AUF.

¿Esa entrevista es realmente una prueba de que no hubo extorsión? ¿No cabe la posibilidad de que Valdez se haya se sentido extorsionado en las horas posteriores a esa entrevista? Abordamos el tema junto al abogado defensor de Ríos.

El contenido de los audios es estremecedor. Julio Ríos tiene una muy buena vinculación con Wilmar Valdez, hasta coincidían en alguna política deportiva en relación al fútbol: Ríos tiene una filosofía coincidente con la visión de Valdez y los jugadores.

La entrevista con Valdez estaba prefijada desde antes. Él podría haber ido si no quería. No se trata de ningún acuerdo. El propio Ríos mostró un audio de WhatsApp donde le dice a Wilmar que le manda un abrazo, y que Dios sabe que actuó de la mejor manera. Welker tiene un lío con Ríos que no tiene nada que ver con todo esto. Los audios no fueron una cama.

Hay un tema de fondo que es absolutamente estremecedor. Los audios fueron tan estremecedores que, en algún sentido, Valdez tomó una decisión estrictamente personal.

Yo hubiera recomendado lo mismo que Barrera, que hablaran y que luego vieran cómo se desarrollaban los acontecimientos. En la entrevista, Ríos hace lo que puede y hasta se sorprende de la renuncia de Valdez en ese momento, no la ve venir: ¿para qué le va a hacer una cama a Valdez?

Julio Ríos no pidió los audios, se los mandó alguien. Me da la impresión de que él es el que no tiene nada que ver. El vínculo de Alcántara y Julio Ríos no existe, no es tal, tuvieron una única conversación. Muchas veces él es ese tipo de periodista que agrega su cuota de impronta y emoción.

¿Por qué hay una comisión normalizadora en el fútbol? ¿Por los audios de Julio Ríos o por la renuncia del presidente que también era candidato? Espero que en la Justicia se vaya hasta el final con este tema, y que no se diga que solo hubo errores de procedimiento.

¿Por qué Julio Ríos no publicó los audios? No lo hizo y eso demuestra total buena fe. Creo que la fiscal va a actuar con mucha celeridad, tal vez en dos o tres semanas ya haya alguna primera definición.