Los autoconvocados se ordenan bajo el nombre de Un Solo Uruguay, pero no aspiran a formar una nueva gremial

Finalmente, el presidente Tabaré Vázquez recibió a los productores agropecuarios autoconvocados. La delegación le entregó al mandatario la proclama que leyeron la semana pasada en la concentración organizada en Durazno.

¿Qué conclusiones sacaron de esa reunión? ¿La decisión de Vázquez de recibirlos suaviza algunas medidas de lucha? Abordamos el tema junto a Álvaro Rivas, presidente de la Sociedad Rural de Durazno y uno de los voceros de los productores autoconvocados.

Ya hace unos días, cuando se tuvo la reunión de delegados en Durazno, se enmarcó detrás de lo que querías transmitir, que era ese espíritu de tratar de convocar a todos los actores de la cadena productiva y de la economía nacional, independientemente de su sector o su color político: de ahí surge el nombre Un Solo Uruguay.

Esto es un movimiento, no es una institución nueva en formación ni una gremial nueva: no pretende ser nada de eso. Las gremiales han ido acompañando, se han adherido, y estuvieron presentes en la reunión del 23 de enero en Durazno.

Quienes estamos vinculados a las gremiales esto nos lleva a hacernos una autocrítica de no haber sabido canalizar todo esto que se ha dado. Pero me consta todo el esfuerzo que se ha hecho y todas las instancias de solicitud de reunión con el Gobierno y de elaboración de informes que se han tenido. Las estrategias no han tenido resultado, pero no falta de voluntad de las gremiales.

Estamos todos sorprendidos de que se haya logrado todo esto. Más allá de las polémicas en cuanto a la concurrencia, en la jornada del 23 se cumplió el objetivo de recoger en una proclama los reclamos de todos.

En la reunión con Vázquez no se habló de temas puntuales, pero sí se estableció el compromiso de estudiar todo punto por punto. Fue una reunión muy cordial, pero muy franca y sincera. Valoramos muy positivamente este gesto. Un movimiento que no era reconocido fue a hacer un mero trámite administrativo y el presidente nos invitó a pasar: nos recibió durante 40 minutos.

Vázquez se interesó en cómo iba a seguir nuestra agenda. Nos manifestó que él no era que no quería recibir al movimiento, sino que no tenía a quién dirigirse.

Las gremiales van a ir a la reunión detrás de la proclama: ese es el norte, por lo que estamos peleando todos.

El movimiento Un Solo Uruguay nucleó a todos los integrantes de la cadena productiva, no solo al sector agropecuario.