Los cambios propuestos para la Ley orgánica militar

La senadora de Frente Amplio habló sobre la reunión con el ministro de Defensa Javier García por los cambios con el gobierno por Ley orgánica militar. También habló sobre la propuesta para liberar a militares recluidos en Domingo Arena, el accionar de la Justicia en los casos vinculados a la dictadura y la declaración de reserva del Tribunal de Honor a Méndez.

Reunión con el ministro Javier García

El ministro en un renglón nos dio una justificación y le dijimos que hagamos las cosas bien y vayamos a la fundamentación que es una exposición emotiva en definitiva a la hora de presentar un ante proyecto. A fines de noviembre establecimos esta mesa que va a trabajar. En la órbita dentro del ministerio, es un ámbito público, por lo tanto no seremos exclusivamente lo legisladores quienes integremos. Tenemos asesores y gente que trabajó mucho durante la ley anterior.

Estábamos en condiciones de juntarnos y se tomó la decisión de que como esta es una iniciativa parlamentaria y se entregó en mano a un parlamentario. Nosotros estábamos abiertos siempre, más allá de puntualizaciones que el ministro como viejo en el buen sentido de la palabra, el legislador sabe que el fundamento de un cambio es importante. Desde aquí hasta el fin de noviembre vamos a nombrar una delegación que ya no será la misma seguramente, pero que será la que trabaje el articulado.

Hagamos un poco de historia, ni bien asumió este gobierno, el ministro Javier García solicitó una entrevista a la mesa política del Frente Amplio, algo bastante inédito. Allí lo recibimos una delegación de presidencia integrada por los compañeros y los legisladores que integraban comisiones, ahí plantea que iba presentar esta iniciativa. Pasado ese momento, el 8 de junio de 2021 me entregó a mí en mano en el parlamento este anteproyecto ,así lo denomina el propio ministro, que contiene 73 artículos y que propenden a una modificación de lo que había sido votado. Nosotros demoramos unos meses porque las prioridades eran otras, estábamos con todo el tema de las firmas. Aclaramos que la encuesta no iba ser inmediata, es verdad que el ministro se comunicó conmigo desde junio hasta el momento que se da esta reunión y nuestro compromiso fue una vez culminada la Rendición de Cuentas nos reunimos más allá de que dimos algunos indicios y respuestas que tenían que ver con una recorrida que hicimos por la fuerza política con la propia Comisión Especial de Defensa, donde decíamos que estos artículos vinieron sin fundamentación.

Proyecto para liberar presos mayores de 65 años

Es un tema muy sensible y cada vez que salta un tema que tiene que ver con la dictadura, es la confirmación de que falta mucho aún para esa aspiración de que todos los partidos políticos, no solamente en campaña, siempre te dicen de dar vuelta la página.

No quiero atribuir intenciones, pero evidentemente a priori parece que el proyecto va perfilado a liberar a los presos de Domingo Arena. Reitero que es un tema demasiado complejo. No lo soluciona un proyecto de ley que atienda a una o a otra de las partes. El diálogo es otro, conocer la verdad. Imagínese si este tipo de determinaciones se hubiesen tomado con respecto con lo que pasó en la Alemania Nazi, es impensable. Creo que hay que tener un solo criterio en ese sentido y siempre pensar en un criterio de derechos humanos, lo que hoy están privados de libertad no están ni cerca ni deben estar de la misma forma en que lo que se puede considerar la otra parte en las condiciones que se estuvo.

Son temas que valen la pena sentarse y hacer una reflexión mucho más amplia de lo que abarca un proyecto de ley, que es lo que falta por saber. Continúan muriéndose personas sin saber qué sucedió con sus familiares. Es una materia pendiente más allá de los avances que reconozco que hubo, es una materia pendiente y hasta que no se sepa la verdad creo y temo que va ser seguir siendo así.