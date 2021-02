Los colegios privados se aprontan para la vuelta de clases

El presidente de AIDEP conversó sobre la campaña a la vuelta de clases, su logística y medidas para una vuelta segura. También habló sobre la morosidad de las cuotas tras el impacto económico generado por la pandemia y la vacunación en funcionarios tanto docentes como no docentes.

Campaña

El pasado 9 de febrero las asociaciones de colegios privados tuvimos una reunión con Codicen con una temática variada en donde se trató el comienzo de cursos y la vacunación. En ella quedamos las asociaciones de hacer nuestra base de datos y poder enviarlas según nuestro formato que solicitaba el Ministerio de Salud Pública. Y el viernes 19 mandamos la base final que nos dieron un día más para actualizar ya que hay algunos que están por terminar de firmar y el lunes mandamos la base de datos. La asociación que represento son 7.700 funcionarios que enviamos en la base de datos y AUDEC alrededor de 15.000. Esa base de datos la tiene el Ministerio de Salud Pública, a los efectos de cuando el próximo viernes abran la agenda, los funcionarios de instituciones privadas, que lo deseen hacer, puedan agendarse para vacunarse. Todos los funcionarios que trabajan en la institución educativa, tanto docentes como no docentes.

Logística

No sabemos y no contamos con esa información. Sabemos lo que ha trascendido del Ministerio de Salud Pública en el comunicado oficial de ayer donde dice sobre la agenda por WhatsApp, por la web o por el 0800, pero no contamos con más información que esa. Nosotros por un lado tenemos una postura a la presidencia de la república, cada funcionario de institución privada tiene derecho a vacunarse o no e igual al presidente de la república exhortamos hacerlo porque los docentes tiene una particularidad que comparten con el sector de la salud que es el multiempleo entonces los docentes de alguna manera si no están vacunados, se transformarían posibles vectores de transmisión del virus, exhortamos la vacunación, pero respetamos la decisión de cada uno. Entendemos que es prioritaria la vacunación y los colegios nos organizaremos a tal que si algún docente tiene que salir dentro de su horario, veremos como organizar.

Comienzo de clases

Las instituciones privadas de AIDEC, ciento por ciento están comenzando. El protocolo actualizado llegó la semana pasada. No se aparta mucho de lo que habíamos previsto, muchas instituciones tuvieron que hacer inversiones como alquiler de lugares, buscando alternativa para garantizar la presencialidad. Hay instituciones que están en un tenso equilibrio económico ya que la pandemia ha afectado a las instituciones privadas. El aumento promedio de las cuotas estuvieron por el 5 % - 6 % muy por debajo de la inflación que por normalmente los colegios en la educación aumentan por encima de la inflación y este año las instituciones atendiendo las situaciones económica de las mayoría de las familias del Uruguay han aumentado lo mínimo posible.

Premios económicos

No tenemos números finales, pero tenemos alta movilidad. Hubo familias que hicieron un gran esfuerzo por ingresar a instituciones privadas, pero también hubo muchas que se fueron. Tenemos una alta movilidad de colegio, padres que han optado por cambiar de colegio. La proyección es que habrá una merma en la cantidad de alumnos que asisten a institución privada. Aún no tenemos un número final. Otra cosa es que se han atrasado mucho las inscripciones y que es totalmente normal. Afectará un poco los números, pero no los tenemos concretos.

Medidas

Comparto con el GACH, los ambientes educativos son ambientes seguros. Se respetan a rajatabla los protocolos. El protocolo actualizado hace que se mantiene el metro en primaria, que se había impuesto en 2020 y nosotros solicitamos el metro y medio para secundario y se aprobó para primero de secundaria independientemente de la situación pandémica. La mayor parte de las instituciones nos habíamos adaptado al metro y medio de secundaria. De segundo a sexto de secundaria, se acepta el metro de distanciamiento si el colegio está en un departamento en donde el índice de Harvard tiene nivel amarillo o nivel verde. El tema es que eso fluctúa rápidamente y es bastante complejo de organizar. En el tema de burbujas preveníamos que se iba trasladar al ambiente educativo. Es imposible hacer burbujas por grupos porque implicaría tener recreos diferenciados y es imposible hacer organizar ya que hay profesores que trabajan en varios grupos. Dependiendo de las estructura de cada centro se ha hecho un esfuerzo significativo importante.

Docentes vacunados

Nosotros somos muy respetuosos, entendemos que es de libertad personal y de la salud de cada uno. Envíamos la base de datos y no vamos a preguntar oficialmente si uno está vacunado o no, salvo si hay algún caso tenemos que consultar al docente por el caso. A nivel de organización de la asociación no se hará ningún planteo de ese tipo.

Matrícula

Los porcentajes está un poco por encima. Muchas familias está priorizando el esfuerzo de pagar una cuota de colegio privado que esté a su alcance.

Cuidados

Con respecto a menores de 6, está la recomendación de que no es obligatorio el uso de tapabocas y queda a libertad de cada institución. A partir de menores de 3 años hacia abajo, ahí está contraindicado. No se pedía los tapabocas en primaria. Siempre se puede hacer más dentro de lo que está permitido por el Ministerio de Salud Pública. Como no es obligatorio y es una recomendación no podemos obligar a los niños asistir de 4 y 5 con tapabocas. Está totalmente prohibido a niños menores de 3 años o con chicos con determinados trastornos espectro autistas o alguna otra dificultad.

Morosidad