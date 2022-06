Los conductores de aplicaciones piden "beneficios" y "flexibilización" de normativas para choferes de apps

La Junta Departamental de Montevideo analiza un proyecto de decreto, enviado por administración de la intendenta Carolina Cosse y a pedido de la Asociación de Conductores de Aplicaciones (ACUA) que busca flexibilizar la normativa respecto a los choferes de Uber y Cabify. El presidente de la Asociación de Conductores de Aplicaciones, Gerardo Sastre, manifestó que los "costos son muy elevados" y que "esto nos afecta a todos, prácticamente la pérdida de 2500 empleos efectivos que trabajan en el transporte por aplicación".

Esta redacción consiste en la ampliación de los choferes permitidos para manejar los vehículos registrados. Además del permisario (dueño del auto) y el conductor adicional, se sumarían ahora los socios cooperativistas. Esto contemplaría la realidad de más de 400 conductores que hoy no tienen auto propio.

Regulación y los posibles cambios para apps de viajes

La realidad es bastante compleja. Tenemos una normativa bastante fuerte que nos compara con el taxi. En estos seis años de actividad nosotros tenemos el vencimiento de los vehículos y eso implica una compra de vehículo y lo compraríamos como persona física, no integrado al sistema de leasing como está el transporte. A través del Ministerio de Economía se hizo un trabajo de la parte tributaria, lo vieron favorable, se elevó a la ministra Azucena Arbeleche y a su secretaría para incluirlo en la Rendición de cuentas y estos días recibimos la noticia de que no iba ser incluido. A la vuelta de la esquina tenemos el vencimiento de los vehículos y es casi imposible la compra. Son vehículos a nafta, no accedemos a otro tipo de combustión. Tampoco podemos acceder el cambio tecnológico energético que se viene, ante la energía renovable y el no afectar al medio ambiente, más imposible aún porque tienen un costo más elevado que los vehículos a nafta. Con las dos agrupaciones que trabajan junto con nosotros en este tema, al diputado Sebastián Sanguinetti, quien fue el primero que elevó el proyecto de igualdad en condiciones a la cámara de representantes en la parte parlamentaria. Trabajamos en conjunto con Unidos y con UCTRADU, dos organizaciones que tiene casi el mismo tiempo nacidas, esto nos afecta a todos y prácticamente la pérdida de 2500 empleos efectivos que trabajan en el transporte por aplicación.

Condiciones

No es tanto que sea una financiación benévola. Tributariamente tributamos como empresa. Pagamos DGI, pagamos Sucive, pagamos Banco de Seguro, que es un seguro elevado, es casi triple de un seguro de un auto común. Pagamos un promedio por edad de los autos entre un piso del más viejo de 50 mil pesos anuales a 90 mil pesos anuales. A su vez, no solo por el plus de pasajero, el riesgo es mayor, pero en realidad pagamos casi un seguro de un vehículo manejado de 24 horas como es el taxi y el remis, nosotros limitados a 12 tras la reglamentación existente. Los costos son muy elevados, pero no es que se nos da un beneficio con el leasing, lo que hace el leasing es que sustituye todos esos montos que nosotros atributamos al Estado por un lado con la quita de un impuesto a la compra del vehículo, que es para trabajar. Hacemos 6 mil kilómetros al mes. Los vehículos en un año hacen entre 70 mil y 80 mil kilómetros. En un particular sobrellevaría tres o cuatro años hacer ese kilometraje. Nosotros en 4 años tendríamos casi 10 años de uso. Eso afecta todo, al buen servicio, aumenta el costo de los mantenimientos del vehículo, más el costo del combustible. Nos lleva el 40% de la recaudación. Todo esto más al vencimiento del vehículo, por más que la intendencia flexibilice, de plazos de hasta un año o hasta 2 años que se está viendo en el proyecto. La complejidad todavía de que podes ser sancionado o suspendido temporalmente porque la intendencia notifica de que ese vehículo tiene 30 días para hacer una reparación y luego que te den el alta. Es todo muy complejo. Hace dos semanas atrás tuvimos una reunión con en OPP con Isaac Alfie, lo vio favorable y bien porque cumplimos una actividad social, una actividad de servicio a la comunidad porque mejoró el taxi, mejoró la parte en lo que es tecnología y creo que esto ayuda al buen funcionamiento de la movilidad en la zona. La ministra no lo quiso incluir, tampoco no nos recibió. Apelamos a la carta con el presidente de que si puede flexibilizar, hacer poder incluir para que nos pueda atender para que esto pueda ser una realidad. 2.500 afectados que quedaron del periodo anterior. El sistema no es atractivo porque tributas, pero no tenes beneficio a la hora del cambio del vehículo. La normativa que hizo la regulación nos hizo full time. Los ómnibus de transporte urbano también compran por leasing, no es un kiosco que lo pintas cada 5 años, que si lo pintaste o no lo pintaste no pasa nada, acá se desgaste con el tiempo,

Carta

La regulación está perfecta, pero falta la parte de beneficios, al faltar esa parte parece que nos quieren sacar de a poco, desgastando la actividad para volver al monopolio del transporte unitario de pasajeros. Si no recibís nada y demostras que la actividad durante 6 años se mantuvo a pesar de todo, a pesar de la pandemia, 2020 se perdieron 1000 puestos de trabajo cuando éramos 3500. Te da pensar que discriminatorio. Esto no tiene que ni ir a discusión, está comprobado, está comprobado que es una actividad full time, no actividad de que yo me aburro, tengo una empresa, salgo a despejarme y hago dos viajes.

Normativa para los choferes de apps y sus pedidos