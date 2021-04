Los desafíos del tratamiento de diálisis en pandemia

Conversamos con el nefrólogo e integrante del GACH, Oscar Noboa, quien explicó los desafíos en las cuatro áreas de la nefrología: la atención del paciente crítico, la atención del paciente crónico que tiene que dializarse, el paciente trasplantado y el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal.

Desafíos en pandemia

Demanda del tratamiento

Los pacientes con diálisis crónica no pueden hacer cuarentena porque deben concurrir a centros de salud durante la semana y juntarse con otros pacientes. Medidas muy rigurosas tomaron los equipos de salud y los propios pacientes para cuidarse.

Hay cosas que en Uruguay no llegan por tamaño y debemos buscarlas. Las empresas internacionales no les interesan desde el punto de vista económico por la población. Es un problema de escala y debemos buscar soluciones nacionales para ese tipo de problema. Los costos en insumos sobre todo en el líquido que se utilizar para sustituir al paciente con diálisis. Es un problema que debemos resolver entre muchos.

La diálisis es un situación que se puede hacer durante el día durante una determinada cantidad de horas y en otro momento volver hacerlo. Se va haciendo una especie de damero de dializar cada paciente en que cada paciente quede cubierto. Un aspecto importante de esto es que la saturación de diálisis pasó en los momentos de picos sobre todo en el primer brote donde el mundo no estaba preparado.

Como lo ha dicho el grupo de medicina intensiva, los problemas regionales y puntuales son muy importantes. Cada servicio tiene sus propias dificultades y además que son pacientes muy graves que no se pueden trasladar de un servicio a otro por lo tanto hay que usar la imaginación y hay que usar las madrugadas, hay que usar el trabajo duplicado para poder dar pie a la demanda.

Vacunación

En el trasplante renal había número de 158 es un muy buen número para américa Latina, pero devuelta a hora en etapa de altísima circulación de casos, los cti están saturados y entonces la posibilidad del donante que tiene muerte cerebral pero que todavía el corazón latiente esta situación disminuyó entonces disminuyó el número de trasplantes. Además, otra situación es que al haber demasiada circulación viral el periodo de mayor inmunosupresión del paciente trasplantado que son los primeros tres meses después del trasplante es un periodo de alto riesgo de que si contrae covid no le vaya bien. Eso nos genera una dificultad y en estos momentos estamos los equipos que hay en Uruguay están abiertos, pero evaluando caso a caso la posibilidad de realizar trasplantes según las condiciones que tenga en el lugar en el que se realice y otras en generales.

Pacientes en CTI

El paciente con covid no puede ser donante. Segundo la mayoría el 100 % de los donantes provienen de pacientes que están en CTI, con muerte cerebral pero con soporte aerodinámico. Al estar en borde de saturación con pacientes que no tienen covid y eso está influyendo en que los potenciales de donantes sean menos. El riesgo de que ese paciente esté en CTI sea un potencial portador del virus, ese es otro problema. Deja un periodo ventana de 48 horas que no nos cubre la certeza.

La enfermedad renal crónica que no estamos logrando resolver. Algunos compañeros como el doctor Suárez del GACH son muy importantes, solos efectos no covid dentro de la pandemia, ya que son bien importantes y el problema de captación de pacientes con deficiencia renal ha sido tardía. Tenemos un programa nacional que permite tener el seguimiento de números muy altos con deficiencia renal, eso nos demostró que aún por seguimiento telefónico se demostró seguir a más del 80 % de estos pacientes. Los pacientes incidentes que necesitan diagnóstico cayeron mucho más y eso nos preocupa porque creemos que no está llegando a tener la respuesta apropiada por el sistema por todas las trabas que se han generado debido a la pandemia.