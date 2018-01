Los desafíos para mejorar la seguridad vial: salir de la cultura de atribuirle el accidente a la mala suerte y pasar a la cultura de la prevención

Entre el viernes y el domingo, murieron 12 personas en accidentes de tránsito. El más grave ocurrió cerca de San Carlos, donde fallecieron las ocho personas que iban a bordo de una camioneta.

¿Por qué los accidentes de tránsito siguen siendo un problema sin solución? ¿Fallan las políticas o el problema es la imprudencia de los conductores? Abordamos el tema junto a Fernando Cammarota, fundador y socio de Centro de Prevención de Accidentes (CEPA).

Desde que se legisló la Unasev venimos mejorando, porque viene haciendo un buen trabajo. Pero es difícil cambiar la cultura de la prevención en pocos años: salir de una cultura fatalista, atribuirle el accidente a la mala suerte o el destino, y pasar a la cultura de la prevención. Los países que han cambiado y mejorado se han basado en ese cambio cultural.

Lo que estamos viendo hoy es la realidad. Las cifras de antes a la Unasev no eran reales, no estaban completas. Creo que no estamos peor, estamos mejor, aunque queda mucho por hacer.

Tiene que ser obligatorio pasar por una autoescuela, con certificación y con cierto nivel teórico. Acá hay varias autoescuelas, pero no todas están certificadas. Ha cambiado el parque automotor y la infraestructura vial no es la más adecuada.

El celular es un gran problema en este tema: el estar mirando el celular mientras se está manejando.