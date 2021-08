Los detalles de una investigación sobre música popular uruguaya entre el periodo 1985 y 2005

Conversamos con el realizador de la investigación académica, Juan Pellicer quien nos contó sobre su estudio sobre la música popular uruguaya con foco en el rol de la música tropical. También habló sobre la profesionalización de la música tropical uruguaya.

Tenía muchísima información. La serie televisiva contó con una investigación que arrancaba desde el año 60 y terminaba en el año 90, abarcando todos los géneros. Hice 57 entrevistas para esta primera serie. Queda mucha información afuera de las entrevistas de lo que después queda editado. Sobre todo en una serie donde conviven todos los géneros musicales, entornando puertitas en los distintos hitos y momentos históricos.

En el proceso de maestría no académico te metes como en otra caja de salida. Siempre en la recomendación de los tutores que es acotar el tema para poder moverte con una mejor cintura que abarca mucho y aprieta poco. Un fenómeno cultural que tenía muy poco abordaje académico. Estaban los estudios de consumo cultural y poco más algunas investigaciones pero asociando la movida tropical o la cumbia con en torno a delincuencia. Faltaba como un panorama de abordaje desde lo más cultural de los estudios culturales. Cuando vos identificas un lugar, un camino que está poco trillado o no trillado es como una invitación a seguir el desafío. Sobre todo cuando estamos hablando de un fenómeno cultural que en las encuestas de consumo cultural tienen la preferencia del público un 35 y 40 %, hay muchísima gente que se mueve todos los fines de semanas tras esta música lo cual lo hace hasta una responsabilidad de abordarlo y estudiarlo.

Música tropical

Tuvo un momento de auge en la etapa del pop latino con Mayonesa y toda esa movida. Hay tres investigaciones una del 2002, 2009 y 2014 de las de consumo cultural. Las tres hacen con clasificaciones diferentes, en una de ellas incorporan el reggaetón como uno de los gustos y hacen como desgloses diferentes y eso sumado hace como una oscilación de que sube del 2002 al 2009 y en el 2014 bajó un poquito, pero está entre ese entorno entre 35 y 40 %.

El periodo que abarco es 1985 y 2005, hago todo un proceso histórico que arranca en la década del 60’ con Pedro Ferreira que fue la primera orquesta que empezó combinando candombe con música tropical, que es un tema que tiro para futuros investigadores que me parece interesante de por qué el candombe, siendo la música afrolatino local no está tan presente en la movida tropical.

Hay un proceso interesante que es un ejemplo que expresa muy bien lo que sienten los músicos en la discriminación en cuanto al género de la música. Ellos genera una forma propia de tocar y le ponen como nombre en la jerga el malvinazo, entre ellos es como algo que está mal, porque corren a tierra para que caiga donde cae el ritmo el pulso del tiempo los ritmos tropicales hacen la plena danza y generan como un estilo uruguayo de tocar. Es más fácil de tocar porque caen a tierra, sí, pero no deja de tener que ver con la idiosincrasia del uruguayo que no es un colombiano para bailar y que se le parta la cintura bailando, creo que tiene que ver más con esa idiosincrasia local. Hay como una adaptación. Empezaron a tocar eso y la gente empezó a pedir y vieron eso y empezaron a tocarlo. Ese calificativo que inventaron en la jerga del malvinazo como diciendo está mal, evidencia ese prejuicio que ellos sentían con respecto a la música tropical y también otra cosa que hablo en el libro en los 90’ a partir del pop latino con el Fata Delgado encabezando el movimiento, cuando cambia de nombre cruzan Avenida Italia. Tenían como nicho Galaxia FM y alguna AM, y Omar Gutiérrez que empieza a llevar a todos estilos de música y se embandera con la bandera tropical, eso fue muy importante.

Profesionalización

En todas las entrevistas de los músicos de todos los estilos me hablaban de profesionalizarse y profesionalización, y vos interpretabas que había distintos referencias a qué te referís cuando hablas de profesionalización cuando estábamos hablando de que vos sos profesional cuando egresas de educación terciaria, pero no hay educación terciaria de música popular y no podemos decir que no son profesionales. Empiezo a encontrar visiones diferentes de profesionalización y la diversificación adentro del rubro, empiezan haber los roles de productores y de manager en la década del 90’ con una presencia más grande, cómo convivió el género con eso, el avance tecnológico, el vivir de eso, el separarse de lo amateur que dicen los teóricos que indica lo profesional en esta área.

Una cosa que quedó en el tintero esto que decía de que cruzan Avenida Italia ahí hay un proceso que arranca el Fata mezclando la música tropical con el samba brasilero y que era algo ya aceptado por la clase alta. Le saca los brillos al cantante, le pone ropa informal, más dialogando con la industria internacional y después terminan ese proceso lo que hacen con Mayonesa dialogando con industria internacional hablando de la discoteca y no del baile.

Gracias a la capital cultural y social que tenía el Fata, había sido DJ antes de arrancar en la movida tropical, conocía gente de los medios, de la Sport, hace un toque en Midnight que era un boliche emblemático de la clase media alta y alta y ahí terminó la gente bailando arriba de las mesas y se instala eso. Ahí empieza a trazar ese camino y ahí es algo que es sintomático que necesitó ponerle otro nombre; pop latino para que acceda a la clase alta que tal vez era más resistente o a los lugares emblemáticos de la clase alta, cómo es que ellos dicen cruzar Avenida Italia y empezar a dialogar desde otro lugar, porque la música por el género en sí no es mala ni buena, dentro de cada género puede haber música mala o buena.