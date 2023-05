Los detalles del Plan de Invierno del MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social ultima los detalles del Plan Invierno 2023, que se pondrá en marcha el próximo 15 de mayo y estará vigente hasta el 31 de octubre.

El Ministerio de Desarrollo Social ultima los detalles del Plan Invierno 2023, que se pondrá en marcha el próximo 15 de marzo y estará vigente hasta el 31 de octubre. Para hablar sobre el tema recibimos a la directora nacional de Protección Social del Mides, Fernanda Auersperg.

Los detalles del Plan Invierno del Mides

La realidad es que la problemática de en situación de calle es una problema que no ocupa solo durante el invierno. Es una problemática que preocupa y ocupa durante todo el año. Durante todo el periodo se van integrando nuevas respuestas, respuestas específicas como salud mental, como personas que recuperan la libertad, pero concretamente cuando llega el invierno lo que hacemos desde el 15 de mayo hasta el 31 de octubre es tener un plan de invierno a nivel nacional, es decir, que haya respuesta para todas las personas que esté en intemperie y a su vez reforzar la asistencia. Tanto de los equipos de calle que estarán trabajando las 24 horas del día, las vías de contacto con la ciudadanía, también habrá cobertura 24 hora en asistencia médica, ASSE que nos acompaña durante todo el plan de invierno, ambulancias que están a disposición del Ministerio de Desarrollo Social. Es el tercer año que lo implementamos y es un plus importantísimo porque mediante ese acompañamiento hemos logrado salvar vidas. Por otro lado, cuando hay un aviso de sensaciones térmicas muy bajas se activa lo que es el operativo Ola de frío por el cual el Ministerio del Interior acompaña con traslados a distintos dispositivos, entre ellos, que pone el Ministerio de Defensa Nacional.

Es importante marcar que cuando iniciamos esta administración se contaba con 120 camas para personas que querían rehabilitarse. Para una persona que estaba en situación de calle y que en determinado momento decía que quería dejar de consumir era muy difícil llegar a contar con una de esas camas. Ante esa problemática y datos que revelaron los censos que hemos realizado. El censo del 2020 databa que 9 de cada 10 personas en situación de calle tenían problemas de consumo. Cuando una persona que está en un momento que quiere rehabilitarse y no tenemos los medios, no estaríamos siendo eficientes en la respuesta, por lo tanto desde el ministerio, junto con ASSE, junto con el Ministerio de Salud Pública, junto a la Junta Nacional de Drogas hemos definido distintas estrategias para específicamente el tema de adicciones. Al día de hoy existe un medio camino de adicciones, existen centros diurnos para tratar el poli consumo como el alcoholismo. Estamos en vía de abrir dos medios caminos específicos para salud mental. Estamos trabajando muy fuerte lo que es la articulación para la implementación de salud mental. Hoy lo que estamos haciendo con el Hospital Vilardebó es haciendo egresos coordinados. Las personas que no logramos conectar con sus redes vinculares, el ministerio los acompaña en esa salida del hospital para que esa persona no termine en la calle. Lo mismo estamos haciendo con las personas que recuperan la libertad.