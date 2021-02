Los efectos de la pandemia sobre la maternidad

El ginecólogo Leonel Briozzo conversó sobre el aumento de nacimientos prematuros en tiempo de pandemia. Además, comentó sobre los distintos efectos que se generan tanto a mediano como a largo plazo en la población. También habló sobre el caso de la joven fallecida en Treinta y Tres tras una interrupción de embarazo.

Investigación

Todos los días estamos en la maternidad y nos dimos cuenta que desde el principio de la pandemia había una situación de aumento de nacimientos prematuros y nacimientos de recién nacidos con menos pesos de lo que se esperaba. Para poder probar eso se nos ocurrió realizar una investigación científica con un modelo sencillo, que era establecer que en el año 2020 desde el 15 de marzo hasta el 15 setiembre como semestre covid, vimos todos los nacimientos entre ese periodo y los comparábamos con el 2019. Una vez que evaluábamos que no hubo aumento de las patologías maternas ni cambio en la edad de la mujer, podemos razonablemente, lo único que vimos cambió fue la emergencia sanitaria. También es importante señalar que desde ese periodo también no hubo ninguna infección por el virus. Los resultados no son por la infección propiamente sino estaríamos hablando lo que se ha llamado la parapandemia, las medidas de mitigación y una situación difícil de cuantificar que es el estrés social sobre todo en el principio que esta pandemia generó.

Implicancia para el futuro

Aquellos recién nacidos que nacen antes de término o los que nacen con un peso menor de lo esperado, durante la vida fetal desarrollan unos mecanismos de protección que se llaman cambios epi-genéticos. No son cambios en la secuencia de los genes sino que son cambios por los cuales a una situación de estrés del feto o falta de alimento u oxígeno, lo que hace es encender algunos genes para aprovechar al máximo la poca energía disponible. Es un mecanismo de protección que el feto tiene. Cuando nace ese mecanismo de protección queda impregnado en su genotipo para su vida. Estos fetos que no tienen estas medidas se llaman Epifenotipo ahorrador de energía, tiene mucho más predisposición para desarrollar enfermedades crónicas de la esfera biológica e incluso de la psicológica como diabetes, obesidad, asteroclorosis , algunos tipos de cáncer o tipos de trastornos de salud mental. Si no se establecen medidas contundentes, el impacto que podría tener el Uruguay sería muy grande y fundamentalmente en los sectores más vulnerables en sus derechos. Si en estos sectores es en los que más se reproducen una carga de enfermedad tan alta en un futuro, cualquier sistema de seguridad sanitaria se vería insostenible.

Estudio

La situación estrés por la situación de emergencia, pero todo los que anuncian que va aumentar la crisis socioeconómico. Este estudio nos sirve para que los tomadores de decisión política tengan en cuenta este insumo para diseñar políticas públicas que disminuyan estos efectos y pensar en estrategias en el mediano y largo plazo de nuestro país. si no lo hacemos y se mantiene en un alto aumento sería un aspecto extremadamente grave. Afortunadamente tenemos una matriz de posibilidades de trabajos dentro de las políticas públicas pero que debemos reestructurarlas. Estos resultados es sobre los sectores más vulnerables. Esta pandemia no aparece de la nada, sino que se inserta en un aspecto más global que sería la sindemia global, que es la suma de tres epidemias: el cambio climático, la obesidad y la desnutrición sobre todo por exceso. Cuando estos dos se juntan afectan muchísimo y esto sería una asindemia que afecta el sistema reproductivo.

Medidas

Sin lugar a duda hay que empezar a trabajar en el embarazo y antes del embarazo. Las políticas de primera infancia son necesarias pero no son suficientes. Si no lo hacemos desde el embarazo, la macropaternidad responsable y protegida para que las condiciones del embarazo sea lo mejor posible no podremos prevenir el problema genético que venimos planteando. Cualquier situación que modifique o retraiga el apoyo de la maternidad en nuestros sectores, sería terrible para todo el país por lo que dije. En una situación de emergencia como esta no es lo adecuado, pero hay que multiplicar los cuidados de la maternidad sino estaremos con muchos problemas. Creemos que las autoridades políticas tendrían que plantearse esto en un gran debate y generar políticas públicas. Estamos trabajando en el ámbito académico y hospitalario para mantener los cuidados. Los datos son bastantes consistentes con respecto a la situación.

Seguimiento

Hay poblaciones específicas, en nuestro hospital hay un grupo que hace el seguimiento a los prematuros. Lo importante de esto es que toda medida de seguimiento impacta fuertemente. Estos cambios genéticos se pueden revertir, si mejora la alimentación, el entorno educativo, familiar, si hay un seguimiento estos resultados a medianos y largo plazo se revierten. Estos cambios es que a tendencia de mutaciones en la secuencia de los genes se pueden revertir mediante políticas públicas sobre aquellos sectores más vulnerables.

Caso de la joven fallecida en Treinta y Tres