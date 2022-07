Los fondos otorgados a la ciencia en la rendición de cuentas

La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay cuestionó la asignación presupuestal dada por el gobierno para la ciencia en la Rendición de Cuentas. En un comunicado, los investigadores exhortaron al sistema político a “revertir la situación”. El proyecto de ley presentado en el Parlamento define que se destinarán US$ 26 millones de dólares extra para los fondos en ciencia, tecnología e innovación. Dialogamos con Juan Cristina, integrante de la Academia Nacional de Ciencias.

¿Qué balance hacen de este anuncio de presupuesto?

Nosotros creemos que tiene que haber un diálogo porque como nosotros entendemos la ciencia, y creo que es como se entiende en el resto del mundo, hay números que si bien son iniciativas muy buenas por parte del gobierno. Por ejemplo destinar 20 millones de dólares en la creación de un fondo que tenga que ver con lo audiovisual, el cine es un aporte a la industrias nacional. Esas son buenas noticias. Pero eso no está dentro del casillero que estuve defendiendo en la pandemia durante dos años. No es en contra de esta iniciativa pero no aporta al desarrollo científico-tecnológico del Uruguay.

De esos 26 millones que se otorgan a la ciencia y tecnología, hay 12 millones que son de otro lugar.

Si me dicen “voy a destinar 12 millones en biotecnología”, en privado y público, porque esto no es un tema de a favor o en contra; es a favor del desarrollo nacional. Con 10 millones de dólares uno puede generar 20 “grant” o proyectos para iniciar y apoyar a las empresas de biotecnología y las nacientes que crean nuestras jóvenes. Pero son fondos a administrar por el Ministerio de Economía, pero habría que especificar para qué sectores se destinan.

Ustedes ven bien los 12 millones para audiovisual, pero esto no debe computarizar dentro de ciencia y tecnología. Están estos otros 10 millones destinados a innovación, ahí no es específico quién va a disponer de esos fondos o cuáles son los objetivos

¿Quién es el interlocutor para dialogar estos temas?

Y hay un compromiso de llegar al 1%

Eso es para poder existir. Hay países que invierten mucho más. No hablemos de los países poderosos, hablemos de Israel, Corea del Sur, invierten 2,5 o más. Esta presentación lleva para nuestro jóvenes, que esperaban una señal de tener un sistema nacional de investigaciones, porque eso significa tener plata asegurada. Porque lo más caro en la inversión, son los recursos humanos, que son lo que nosotros formamos, con los impuestos de cada uruguayo. Ahora que tenemos una generación a primer nivel, si este Estado, que es quien hizo la inversión no lo usa, va a haber otro Estado, que no pagó por su formación que sí lo va a utilizar.

¿Qué rol juegan los sectores privados y los públicos en esto?

¿Los organismos del Estado deberían invertir en investigación?

Cuando se dice de llegar al 1%, se entiende que es dentro de un sistema de ciencia. Las intendencias municipales, ¿por qué tendrían que tener un científico? Los problemas ecológicos que estamos teniendo en la costa, que se caen las casas, que si la ruta va por acá o por allá, usted no lo puede hacer si no tiene gente de geografía y se ciencias ambientales. Hay una anomalía térmica en el mar territorial nuestro que no hemos estudiado y tiene una afectación a la industria de la pesca que es brutal. Eso a largo plazo es un problemón, pero si no tenés oceanografía...

Hoy el mapa de Uruguay reconocido por Naciones Unidas tiene más agua que tierra. Todo eso, sin científicos, no lo puedo hacer. Creo que es necesario un diálogo y especificar programas, definir qué es innovación, y tratar de contribuir a ese diálogo, que es para nuestro futuro.

A mí lo que me preocupa es que hay un mensaje de decepción a los jóvenes. No ven una señal clara, y es un mensaje de que "este país no es para mí", aunque no es la intención tal vez. Las palabras de agradecimiento siempre estuvieron, pero llegó el momento de cortar el pescado. Tiene que haber mensaje en los programas en donde soy partícipes los jóvenes. Todavía estamos en construcción del sistema, y no podemos tener a todo el mundo del mismo lado. Y eso es un cambio de política. Nadie quiere el monopolio de esto. Pero el tren pasa una vez.