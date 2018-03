“Los guardias de seguridad no tienen la capacitación necesaria. Si salen a la calle y detienen a alguien, es un arresto ciudadano”

El robo al autoservice de Pocitos el domingo a la noche terminó con un turista brasileño fallecido luego de recibir un disparo cuando la Policía intentaba detener a los delincuentes. La persecución comenzó con los guardias de la empresa de seguridad que trabajan en el autoservice y que siguieron en moto al taxímetro que trasladaba a los delincuentes.

¿Cuál es el protocolo que deben seguir los guardias de seguridad? Abordamos el tema junto a Eduardo Camargo de la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada.

Este tipo de servicio de seguridad no tiene armas porque no podemos andar armados en la vía pública. Nuestra tarea es la seguridad del local; una vez que el delincuente se fue, ya en la vía pública depende de la Policía. Somos seguridad privada: de la puerta para adentro.

Que hayamos tenido la suerte de poder reducir a la persona o de detenerla una vez que hizo el acto delictivo son lo menos: hemos terminado con compañeros fallecidos o con gravemente heridos. Ponés en riesgo de tu vida al andar persiguiendo delincuentes por la ciudad cuando esa no es tu tarea.

Nosotros nos guiamos por la legítima defensa como cualquier ciudadano. Si el guardia sale a la calle y lo detiene, es un arresto ciudadano.

El gran porcentaje de los guardias no tiene la preparación necesaria. Y no estamos capacitados para hacer una persecución por la ciudad. El 100 % de los guardias no tiene capacitación. Nosotros no somos policías.