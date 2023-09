Los riesgos de que la política uruguaya se financie con dinero de actividades ilegales

En un contexto regional donde hay cada vez más casos que muestran vínculos entre las organizaciones criminales y la financiación de los partidos políticos, Uruguay continúa sin poder consensuar cambios a los controles sobre el dinero que maneja la política. En el período pasado no se pudo aprobar un proyecto que impulsó el Frente Amplio y la discusión quedó para esta legislatura. Sin embargo, a poco de ingresar en el año electoral, no hubo novedades en la comisión del Parlamento que trabajó el asunto. Para hablar sobre los riesgos de que la política se financie con dinero de actividades ilegales, los controles existentes y qué cambios serían los recomendados, estaremos con el exsecretario antilavado, Daniel Espinosa; y el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena.

José Garchitorena

Daniel Espinosa

Tenemos una estructura, unas declaraciones, que si no se controlan, son como letra muerta. Es lo que está pasando hoy.

Se acaba de aprobar una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo en Uruguay que aprobó el Poder Ejecutivo. Lo que destaca es el crecimiento del crimen organizado. Estamos mucho peor que en la anterior evaluación, que fue en 2017. Eso es como una bomba de tiempo. El crimen organizado busca caminos para llegar al poder. En todos los países del mundo pasa.

Nosotros tenemos todavía, aparentemente, esa convicción de que acá no va a pasar o que acá no va a ser tan grave. Y eso es lo que le da la gravedad al asunto.

El crimen organizado creció, es notorio. Eso siempre va a la política. Lo vemos en todo el mundo. Estamos paralizados sin aprobar nada. No hay motivo para que no pase. Yo confío en el sistema político uruguayo pero no hacemos nada para reforzar esa confianza que todos tenemos.