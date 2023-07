"Los salarios no evolucionan en base a una expresión de deseo", afirmó directora de Política Económica

La Cámara de Diputados comenzó esta semana el análisis del proyecto de Rendición de Cuentas, la última iniciativa presupuestal del período que permite incrementar el gasto. El Ministerio de Economía y Finanzas acudió el lunes a la comisión legislativa que analiza el proyecto y defendió las asignaciones, así como las proyecciones macroeconómicas incluidas en el mensaje enviado al Parlamento. Para profundizar en aspectos de la Rendición de Cuentas y otros asuntos de la coyuntura económica, recibimos a la directora de Política Económica, Marcela Bensión.

En esta Rendición de Cuentas la prioridad en la asignación de recursos estuvo dada en la salud mental y el tratamiento de adicciones.

No hay que olvidar que todo eso se suma a lo ya otorgado en años anteriores.

En la medida en que existen posibilidades de asignar e incrementar recursos, el gobierno siempre lo ha hecho.

Estamos en estos días asistiendo a una especie de relato de que se recorta el gasto, y la realidad es que si uno mira lo que hizo este gobierno en materia de gasto, fue aumentar el gasto todos los años desde 2020 sistemáticamente; ni que hablar en comparación con 2019.

Lo que hubo es un aumento sistemático de gasto para atender las necesidades de la sociedad en urgencias, pandemia, suba de precios, sequía; o en las necesidades más estructurales de la economía.

El gobierno y la sociedad uruguaya todos los años se endeudan por el entorno de unos dos mil millones de dólares porque no alcanzan los ingresos del Estado para cubrir todos los gastos.

Hoy tenemos un endeudamiento mayor al que teníamos antes de la pandemia, como ha pasado en todo el mundo porque hubo que atender a estos gastos de pandemia y obviamente todas las economías del mundo nos tuvimos que endeudar. Uruguay lo hizo mejor que la mayor parte de las economías del mundo y por eso ha sido reconocida por inversores y por calificadoras de riesgo que le han aumentado su nota crediticia.

Sistemáticamente hubo un aumento de gastos y no de recorte como a veces uno escucha a algunos legisladores del Frente Amplio. Eso no es verdad.

Habría que poner más foco a veces en los resultados y no tanto en el gasto o qué tanto es el número de lo que se asigna a un inciso o al otro. Por nuestra parte creemos que hay mucho más para hacer en ese sentido pero no de parte del Ministerio de Economía y Finanzas exclusivamente, creo que de parte de la sociedad toda y de los organismos de contralor para efectivamente medir no solo lo que se gasta sino los resultados que se obtienen con ese gasto.

Nuestra estimación es que se hace un buen uso de los recursos.