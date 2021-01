Luis Alberto Heber: "Estuvo bien controlado el transporte interdepartamental"

El ministro de Transporte realizó un balance de las medidas tomadas en el sector durante los últimos días de diciembre y el mes de enero fruto del aumento de casos de Covid-19.

Debido a la situación sanitaria, el Poder Ejecutivo resolvió reducir el aforo de los ómnibus interdepartamentales a menos del 50%, una medida que implicó que el gobierno debiera destinar más de US$ 3 millones en subsidios. A su vez, en estos días se retomaron las obras del Ferrocarril Central que unirá Montevideo con Paso de los Toros, mientras las autoridades siguen negociando con la empresa constructora por errores en el diseño del trazado.

Aforo en ómnibus

Las fuimos tomando producto de las fiestas. Esa fue la razón. Las medidas se tomaron previendo esta realidad y luego o fuimos extendiendo por precaución, aunque el comportamiento de la gente fue mejor que el esperado, sobre todo del interdepartamental. Las medidas eran hasta el 11. Nosotros nos reunimos el seis y la gente del MSP dijo que veníamos con un bajo nivel de uso de transporte colectivo Presidencia, Salud Pública y nosotros no estábamos convencidos de volver. Decidimos postergar una semana más y luego yo propuse seguir hasta el 31. Todo está dispuesto a discusión. Tuvimos una casuística que son las excursiones. Es mucha gente que viaja por el día. Nosotros estábamos regulando el transporte colectivo regular. Por la línea regular iba aforado y por contratar un ómnibus no. Me consta que se ha controlado porque bajó el nivel de uso de transporte interdepartamental. A veces no se han vendido el 50 % de aforo que tienen para vender. La persona que compre en ruta se le pide que reserve el pasaje por lo menos sabiendo que en tal kilómetro suben tantas personas. Estuvo bien controlado el interdepartamental. Creo que se cumplió. El transporte urbano es más difícil de controlar ese nivel. Hoy de tarde voy a preguntar cómo se van a abrir las fronteras. Tiene que haber una ley para mí porque con una ley se dio la potestad de cerrar la frontera. Medidas intermediasen que escuchar a los juristas. No me parece que sea de un día para el otro que se abran las fronteras. La posibilidad de que venga un Buquebus con 350 uruguayos y argentinos residentes. Mañana viene. El regreso es lo que está complicado. Con este fueron cuatro Buquebus en el mes de enero para repatriar gente. Eso es distinto a las excepciones que establece el Poder Ejecutivo. Yo pregunté si se entraba en las líneas departamentales urbanas y suburbanas y nos dijeron que no por el tema sanitario. Hay caída del uso del transporte colectivo. La razón sanitaria del subsidio es el encierro y las horas adentro del ómnibus. Con la caída del uso del transporte hay que hacer una reestructura. El director de Transporte está llevando adelante conversaciones para ver cómo reestructurar los grandes corredores. Estamos estudiando con conversación y estamos dispuestos a escuchar los problemas que tengan las empresas. Hemos venido trabajando muy bien con las empresas y han tenido una gran disposición a colaborar.

Tolerancia cero

Lo dijimos en campaña electoral y no puede sorprender a nadie. No hay que revisar la campaña, si tomas, no manejes. Tiene que ser así. Tenemos que ser más severo en el 0, 3 o en el 0,3 en cuanto a las penas. Estoy de acuerdo con lo que el presidente se comprometió en la campaña electoral. ¿El 0, 3 qué es? ¿Podemos tener una pena intermedia? En campaña hablamos de que el 0,3 era muy severo. Nosotros queremos revisar. No lo dijo Cabildo Abierto y creo que está en contra. Eso no quiere decir que nos podamos ayornar. Soy muy lineal en la actividad política. Creo que en general tiene que ser que si tomás, no manejes. Pero si estás en 0,1 no puede ser lo mismo de tener 0,8. Si estuviera en el Parlamento a mí me gustaría escuchar a los médicos, UNASEV. Son datos esenciales como para tomar una medida de este tipo. No lo encararía por el lado de las bodegas de vino. Tenemos que escuchar. Hay gente que sabe que son científicos y nos pueden decir.

Doble vía en ruta cinco

Aprobamos una iniciativa privada. El privado puede venir y decir cuánto sale hacer la doble vía. Aprobamos que nos interesa la iniciativa, pero no está adjudicado. Tenemos que hacer una licitación. No podemos adjudicar así. Queremos que sea un contacto crema: construcción, rehabilitación y mantenimiento. Durante diez años tendrán que mantenerla. El objetivo es llegar a Durazno y hacer Canelones hasta Durazno. Vamos a priorizar por lo del Ferrocarril Central. Las obras podrían ser de dos años, pero queremos hacer de ese tramo dos o tres tramos de licitación para que simultáneamente estén trabajando. La ruta cinco y la ruta seis son mis prioridades. Tuvimos trabajo con la ruta ocho y aprobamos esa iniciativa y ahí hay concesión entre Pando y ruta nueve. Tenemos que terminar la uno. El lunes empieza la doble vía entre ruta uno y San José.

Ferrocarril Central