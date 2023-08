Luis Alberto Heber: “Reforzar la Republicana es el camino”

El fin de semana pasado hubo cuatro homicidios en distintas zonas del país que están siendo investigados. Dos cuerpos aparecieron calcinados, otro cuerpo con más de treinta disparos. Al cierre del semestre, el Ministerio reportó 187 homicidios, una cifra que es levemente inferior a la del 2022 pero es superior a los años previos. Para hablar sobre este y otros temas, como las medidas para combatir al narcotráfico, recibimos al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Me parece que es producto del enfrentamiento de bandas que existen. Ayer hubo un ataque a una camioneta que no fue en el barrio Marconi pero se está planteando en el barrio Marconi una guerra de bandas. Como hay mucha presencia policial en el Marconi, no se tirotean en el Marconi, sino que se fueron al Cerrito de la Victoria. Y el herido que hoy está grave, espero que no muera, es producto de una persecución entre ellos que terminan baleando una camioneta que después abandonan en Casa de Galicia. Estamos viendo una situación de disputa muy clara de territorio. En estos momentos se están haciendo nueve allanamientos en el Marconi, producto de tratar de desmantelar estas bandas. Porque son balaceras que se dan en la calle. Por suerte no ha habido víctimas inocentes pero estamos a muy poco de que puedan matar a alguien que simplemente va a su trabajo.

Existe miedo y asumo la responsabilidad. Estamos en plena batalla por territorio en donde la policía está presente al punto tal que no se tirotean en el Marconi, se van a otros barrios, se persiguen y van a otros barrios.