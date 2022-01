Luis Calabria: "Estamos mejor en seguridad y comprometidos a seguir mejorando"

En el estudio recibimos al director general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, quien habló sobre la evaluación de Uruguay en materia de seguridad, las intervenciones del ministerio en movilizaciones y las cifras de homicidios en 2021. También conversó sobre la situación del sindicato policial, el aumento de muertes en cárceles y proyecto sobre prisión domiciliaria para presos mayores de 65 años

La seguridad es uno de los principales temas de discusión y preocupación de los uruguayos. El presidente Luis Lacalle Pou ha hecho grandes promesas de bajar los delitos a partir de un mayor empoderamiento de la policía, principalmente a través de una serie de artículos de la Ley de Urgente Consideración que serán sometidos a referéndum a fines de marzo.

Balance

LUC

Ha sido fundamental para el paradigma de seguridad. Pasamos de una Policía estática a una Policía más dinámica. Algunos ven más poder en la Policía como algo malo y nosotros no. Nosotros lo que decíamos que iba a pasar con la LUC, pasó y los que no decían que iba haber gatillo fácil por la LUC, no lo hubo. Todo eso malo que dijeron que iba a pasar no pasó. Quien defiende la LUC es la realidad. Hay una mejora en la Policía porque tiene mayor capacidad de actuación.

La policía tiene el uso de la fuerza. Cualquier institución que la tiene tiene la posibilidad de excederse, que el exceso sea abuso es discutible. Creo que no hubo abuso, se actuó bien y acorde a la ley. El exceso no es admisible. El caso del trabajador que fue disparado en Tres Cruces Se está analizando a nivel de la Policía. Hay una investigación a nivel interno si la actuación fue 100% acorde a la situación y creo que sí porque estaban atacando a la Policía. Si se estaban yendo es porque habían ido y había compañeros que los estaban sacando porque por algo malo estaban haciendo. En el contexto hay que mirar todo. Se está investigando si se actuó bien o mal. Honestamente hay que estar en el momento. Lo importante es la distinción de lo general de cuestiones puntuales. A veces se usa una cuestión puntual para generalizar. El Ministerio del Interior un dispositivo de asuntos internos para estudiar todos los apartamientos que se tiene con la ley.