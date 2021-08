Luis Calabria: "Para el Ministerio del Interior, la LUC ha representado una buena noticia para la Policía"

Al menos 500 personas fueron imputadas por delitos o agravantes creados en la ley de urgente consideración. En el Ministerio del Interior aseguran que la derogación de 135 artículos —en caso de que se alcanzaran las firmas y triunfara el referéndum— implicaría que estos delincuentes se beneficiaran. Desde la cartera consideran que los cambios normativos planteados en la LUC también están vinculados a la baja sostenida de los delitos, que se observó desde que asumió el gobierno.

La importancia de los artículos de la LUC que se buscan derogar

Son números que estamos analizando los 500. Estamos en ese relevamiento. Para el Ministerio del Interior, la LUC ha representado una buena noticia para la Policía, le ha dado instrumentos para el accionar. La derogación es una mala noticia para la policía y una buena noticia para la delincuencia. La LUC ayudó a cambiar el paradigma en materia de seguridad y le permitió a la policía tener un enfoque de más anticipación. Tiene un elenco de medidas que le da un respaldo jurídico, material y simbólico a la policía. Si eso no está, lo va a sentir la sociedad, quienes son protegidos por la policía.

Este gobierno no alienta ningún tipo de abuso policial y ha sido muy rígido cuando se ha cometido. La LUC tampoco promueve abusos en el plano policial. Se reconoce que no tienen pruebas de esos abusos. Aparecieron con un relevamiento que serían unos 50 pero hubo 30 mil detenidos por la policía, pero hubo 50 abusos que no sabemos cómo fueron. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, los policías también. Lo de las cámaras corporales sí. Compramos 600. Nos han ayudado mucho las cámaras.

Recibimos denuncias de todo tipo. Incluso hay denuncias anónimas. Hay 1800 cámaras y las fuerzas son de 20 mil policías. En todas las jefaturas del país hay cámaras corporales y se utilizan a demanda. Tenemos la idea de ampliar. Hay una dificultad económica.