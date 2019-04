“Luis Lacalle Pou, un rebelde camino a la Presidencia”, un libro en el que el precandidato habla de sus problemas de crecimiento, la relación con su padre y más

"No hubo ningún tema que él dijera que no quería hablar", dijo el escritor Esteban Leonis.

Salió al ruedo el libro Luis Lacalle Pou, un rebelde camino a la Presidencia de la editorial Planeta. Allí, el escritor Esteban Leonis busca mostrar el lado humano del precandidato nacionalista, además de su vida política.

El político habla de su infancia, la relación con sus padres, el estudio, los problemas de crecimiento que tuvo y su época rebelde.

Así reflexionó el autor sobre su trabajo

Le planteé que quería hacer un libro sobre su vida y se rio. Le dije que la idea era que los uruguayos se enteraran quién era él, por qué piensa lo que piensa, de dónde salió. Y le aclaré que no quería hacer un libro sobre él para endiosarlo ni para matarlo.

Sobre Lacalle Pou hay un montón de prejuicios y preconceptos. Tanto él mismo como la gente de su entorno te dicen que no es así, que nada le fue tan fácil como de afuera parece.

Del libro surge que él reconoce que no tuvo una adolescencia fácil desde el punto de vista de su conducta, por un montón de cosas. Por su estatura, porque su padre era candidato presidencial, por otras cosas.

No hubo ningún tema que él dijera que no quería hablar. Me quedó claro que uno podrá o no estar de acuerdo con lo que él piensa o propone, pero a lo largo de las siete u ocho entrevistas que tuve con él, más haberlo seguido en actividades, me parece que se muestra como es, aunque eso pueda gustar o no. Es un tipo auténtico.