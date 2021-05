Luis Núñez: "Los pacientes con sobrepeso o obesidad requieren más ventilación mecánica"

Ocho de cada diez pacientes que ingresaron a CTI durante el mes de abril por covid-19 eran obesos, según información recopilada por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI). Sobre el tema conversamos con el dirigente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Luis Núñez.

Pacientes con sobrepeso o obesidad

En realidad hemos visto de todo. En principio y lo que más llama la atención y hay que tener en cuenta, pacientes con un sobrepeso que no llega a un rango de obesidad y solo con esa morbilidad ya es un factor de riesgo. Cuando bajamos a grados más severos a una obesidad mórbida ahí si son pacientes más graves y bastante más difícil el manejo en general. La oxigenación y las medidas farmacológicas que se pueden manejar son más complicadas.

Variante P1

Se juntan dos cosas, primero que la población más joven y la más afectada, sobre todo los menores de 50 años, la población que no está toda inmunizada en su mayoría. Eso se le suma que la variante P1 tiene más afectación en esta población y sobre todo también se ha visto que tiene más afectación en pacientes con sobrepeso o obesidad, eso se junta y se agrava la situación del paciente.

Afectación

Hay algunas que se manejan como teoría y hay otras que están comprobadas. Es claro que es un factor de riesgo tras múltiples de estudios. Van desde una predisposición de infección respiratoria más severa, eso se ha visto en varias inspecciones de áreas. Si el paciente por un lado es más propenso a una modificación en sus defensas, en el sentido de que son menos efectivas para convertir la infección viral, pero paradójicamente tienen una reacción inflamatoria mucho más severa, o sea, no combaten bien el virus y eso le genera más daño, más que nada a nivel pulmonar.

Llegada de los pacientes

Vacunación

Sin dudas podría incidir, a medida que van pasando la pandemia vamos encontrando y esto ha ido variando. El tema es que ver la logística de la cantidad de vacunas que hayan disponibles y ver dentro de todas las poblaciones que deben ser priorizadas cuál sería la con más prioridad. En condiciones ideales sería una población para inmunizar, sin dudas. Es mucho más difícil ubicar a estos pacientes que pacientes con patologías más reconocidas como la diabetes.

La mayoría de los pacientes que ingresan a CTI no están inmunizados. Eso es lo que predomina. Los que ingresan con alguna dosis de la vacuna o ingresan con una sola dosis, sabemos que no es suficiente para la inmunidad completa, hemos tenido con dos dosis, pero muy a pocos días del ingreso de CTI, o sea, que no se llegó a desarrollar la inmunidad en el paciente.