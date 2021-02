Luis Ubillos: "Tenemos un sistema de salud que brinda tratamientos y atención en tiempo y forma"

El subdirector del INCA conversó sobre la realización de estudios y controles contra el cáncer. También comentó sobre la recomendación de la vacuna para los pacientes oncológicos.

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, fecha que fue propuesta por la Unión Internacional del Cáncer, institución de la cual forma parte la Comisión Nacional contra el Cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo, estadística que se repite en Uruguay. En muchos casos se habla de pronósticos tardíos y por eso la importancia de los controles anuales con los médicos de cabecera. En un año donde además se sumó la pandemia de COVID-19 y muchas consultas fueron suspendidas o modificadas a la vía telefónica o online.

En tiempo de pandemia

Es verdad que en este año de pandemia no solamente el problema lo tuvo Uruguay, en la pandemia hubo algunos retrasos de algunos estudios que son importantes en el diagnóstico oportuno del cáncer en todo el mundo. De todas formas, Uruguay registró una caída en la realización de esos estudios. Desde julio del año pasado, en el caso de las mamografías, hubo un repunte en la realización de los estudios.

Estudios preventivos

Lo que tenemos medida a principios de marzo y abril se ve notoriamente una caída en ASSE, de las mamografías que se realizan. Se revierte en julio y hay un crecimiento paulatino de las mamografías. No tenemos detectado que en ese plazo eso haya impactado en las formas de diagnóstico que se vean cáncer de mama más evolutivos.

Plan

En principio tiene la estructura suficiente para soportar para que esos pacientes que retornan. Nosotros los oncólogos seguimos trabajando durante toda la pandemia, no se aflojó en ningún momento. Los tratamientos oncológicos se siguieron haciendo, si tal vez algunas cirugías se vieron mermadas y eso también esta medido. Lo importante es que en la consulta tratar de no saturar el sistema. Estamos hablando de que esto no lo podemos dejar años ni meses, lo que si podemos es poder tomarnos un tiempo para ir retomando la normalidad.

La vacuna va dar una muy buena mano para retornar a la normalidad. La idea es no saturar el sistema. Coordinando de forma gradual que no impacte en la atención y en los resultados oncológicos