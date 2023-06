Mapas alterados, testigos y testimonios: las pruebas sobre la existencia de la Operación Zanahoria, explicadas por José María López Mazz

El martes pasado fueron encontrados restos en el Batallón 14, en Toledo. Este predio es señalado como un sitio de enterramientos clandestinos, pero no de detenciones. Los trabajos arqueológicos realizados allí comenzaron en 2005 y en agosto de ese mismo año se iniciaron excavaciones en busca de los restos de María Claudia García de Gelman, a partir de una investigación interna del Ejército ordenada por Presidencia. Luego de que se generara una gran expectativa, finalmente no se encontró nada. Varios años después, en 2011 y 2012, fueron hallados los restos de Julio Castro y de Ricardo Blanco en ese mismo batallón. Recibimos a José María López Mazz, profesor grado 5 de arqueología, excoordinador del grupo de arqueología forense del Uruguay (hasta 2014).

Con mucha alegría, estos hallazgos no ocurren todos los días. Es un trabajo tedioso, largo, de larga duración, que hay que tener el temple de mantenerlo.

Hay dos zonas donde se ha focalizado la búsqueda en todos estos años.

El trabajo que se está haciendo es el trabajo lógico.

Un mapa que se entregó, hace tiempo se hablaba de un informe que entregó un coronel de inteligencia. Cuando se señaló en donde estaba enterrada la madre de Macarena Gelman. Ese mapa deforma el terreno, está hecho con inteligencia, pero estrecha el espacio que hay entre una vía de tren y el arroyo Meireles lo disimula. Esa zona fue disimulada, deliberadamente en el informe.

Sin duda ninguna, fue una acción deliberada para desorientar la búsqueda. Cuando se nos invita a ir con un mapa a otro batallón, cuando volvimos al batallón 13, a pocos metros apareció Miranda. Estaba deliberada la alteración del mapa.

Si yo tengo un testigo, un militar dispuesto a señalar una zona donde en el año 83 estaban las máquinas buscando los cuerpos, donde no dejaban entrar a nadie, el señor me señala la zona, era una zona sucia y tardamos tres meses en limpiarla. Cuando limpiamos, empezamos a escavar y encontramos las pruebas de las máquinas. Es bastante precisa la información. Nosotros fuimos a investigar allí porque un informante nos señaló que fue a pescar al fondo del batallón y se olvidó que no lo dejaban ir al fondo y cuando fue vio máquinas trabajando, limpiando y cuando tomo mates los militares le comentaron lo que estaban haciendo. La operación zanahoria. Obviamente le da soporte empírico.

No puede haber un patrón porque fue gente que fueron matando en diferentes momentos y circunstancias y enterrada por diferentes personas. Hay patrones cuando hay continuidad.

A las máquinas las nombraron los testigos y hay gente que dice 'Yo hice la zanahoria', tenemos tres testigos, uno en Río Branco, otro en Piriápolis y otro en Manga. Estuvieron declarando con secretario de Presidencia.

Son testimonios entregados por personas con nombre y apellido a Presidencia.

Son diferentes momentos, escenarios, estas personas son del interior. Yo quise judicializar esos testimonios.

La gente que dice que no existió la Zanahoria, no es una prueba judicial, no es una prueba biológica, hay que armarla articulando la información, hay que establecer pruebas, es un conjunto de elementos, estamos haciendo ciencia, es un tema que se presta para opinar.

En la presidencia de Vásquez y Mujica se revivieron muchos testimonios directos. Lo tomábamos a título de investigación, el trabajo nuestro era tomar conocimiento de zona donde hubiese probabilidades de hallazgos. Que yo sepa no pasó a la Justicia.

Tanto en el Batallón 13 como en el 14, son lugares donde decíamos que hay más información, los hallazgos que se han producido, son en lugares que no habíamos cubierto al 100%, áreas extensas. No hay otra información de otros lugares, por eso se está siendo exhaustivo en estos lugares.

¿Cuál es el precio de ocultar la verdad si lo que queremos es verdad y justicia?

Cada uno sabe lo que hace, la historia tiene un tirón largo.

El tema de que hay gente enterrada en el piso de un galpón se repite en muchos testimonios. Lo que se mencionaba es que allí hay re-enterrados restos de la Operación Zanahoria. Yo no quiero atribuir nada, podrían ser los restos que fueron re enterrados en la operación zanahoria. Cuando se habla de fosa común se habla de restos enterrados de manera primaria, esto es un conjunto.

No quiero desmerecer la búsqueda ni sobredimensionar el conflicto y que la búsqueda quede a la sombra de un conflicto entre Lusiardo y yo, no me parece adecuado.

Cuando empezó este debate me sentí que tenía que hacer loque se espera que yo haga. Del otro lado hay posiciones encontradas.

Si hay posiciones encontradas, se debería de trasladar a las instancias académicas.

La arqueología genera mucho mito, no hay aparatos mágicos.

La rutina de trabajo va a tener que seguir orientándose por donde viene.

Por ahí va a avanzar y esperamos siempre que haya más información.

Durante años buscamos testigos que dieran la cara.

Hasta ahora, hemos encontrado gente desaparecida de acá, pero sabemos que hay mucha gente traída de Buenos Aires y que debe de haber sido objeto de un procedimiento de eliminación bastante estandarizado por una cuestión física. Se precisa información de ese episodio.