Marcelo Abdala: "Es un despropósito este proyecto; es un proyecto jubilatorio que recorta derechos"

El PIT-CNT manifestó su rechazo al contenido del anteproyecto de reforma de la seguridad social que presentó el gobierno. Días atrás, la Mesa Representativa de la central de trabajadores definió un paro general de 24 horas para expresar la “preocupación” por los cambios jubilatorios. "Nosotros queremos una sociedad democrática con derechos e igualitaria", expresó el presidente del Pit-Cnt.

Rechazo del PIT-CNT a la propuesta de reforma de la seguridad social

En primer lugar la práctica inaugurada en este anteproyecto de reforma jubilatoria. Desde nuestro punto de vista no es una reforma de seguridad social, no tiene nada que ver con el planteo preelectoral del presidente que dijo que no iba a elevar ni la edad de jubilarse ni de trabajo. En segundo lugar porque hay un telón de fondo en las cuestiones de la seguridad social que hacen a los mecanismos de protección social que se da una sociedad para que la gente no quede vulnerable, es que nadie a ciencia cierta cuál es el futuro del trabajo. Hoy por hoy con los contactos que tenemos a nivel global con sindicatos industriales y distintas centrales, hay una transformación enorme en el mundo del trabajo con tecnologías que son enormemente disruptivas que cambian radicalmente la forma de hacer, de comerciar, de distribuir y todos esos procesos tienden a achicar radicalmente el tiempo de trabajo necesario para producir un bien o un servicio. Cuando todo indica, en una sociedad que además es radicalmente injustas en donde el 1% más rico del planeta tiene la misma cantidad de riqueza que 3700 millones de seres humanos, hay una crisis de desigualdad, cuando todo indica de que hay que pensar qué mecanismos nuevos de protección social hay que inaugurar para ese mundo nuevo del trabajo que a ciencia cierta nadie sabe bien cómo es, pero que va ser mucho más competitivo y mucho más eficaz que el actual, se presenta una reforma bajo el argumento de que hay una dificultad financiera en el sistema de la seguridad social y no se toca la financiación, lo único que se hace es recortar algunos derechos básicos, elevando la edad de jubilarse, por tanto elevando los años de trabajo porque no te podés quedar quieto hasta que te llegue la edad de jubilarte, y además rebajando jubilaciones cuando ya tenemos un problema para el empleo juvenil, cuando en realidad el telón de fondo de las relaciones laborales va aparecer la discusión de la reducción del tiempo de trabajo y el reparto equitativo del tiempo disponible de trabajo. Presentamos mucha preocupación.

Rebaja de jubilaciones

Es muy difícil que un proyecto tan grande pueda ser considerado en su totalidad como negativo, pero si tenes un proyecto que no es de la seguridad social y que es solo de la reforma jubilatoria, y no ves otras perspectivas, problemas que tienen que ver con conexiones entre la seguridad social y educación, atención a la primera infancia, discapacidad, las condiciones en que la mujer pueda tener mejores salidas laborales, no será que estaba bien el planteo del movimiento sindical de ir a un diálogo social integral de la seguridad social y no solo de la jubilatoria.

Hay un criterio que es básico, si estás discutiendo en el largo plazo como lo haces sostenible en el tiempo al sistema de protección social, en vez de recortar derechos a priori tenés que discutir la financiación. Nos parece que está bueno superar inequidades, no puede ser que por tener un oficio como el de militar tú te jubilas con igual o más salario igual que tenés, si sos un obrero metalúrgico naval te jubilás con la mitad, habría que ir por una cuestión más contundente, no cumple con las promesas electorales que hicieron. Estamos en una sociedad donde al mismo tiempo se agrandó la pobreza, se achicó la masa salarial, los empleos nuevos generados son de peor calidad que de los que habían antes de la pandemia, es decir, está creciendo la desigualdad y al mismo tiempo hay un puñado de gente que logra depositar en el sistema financiero 9 mil millones de dólares. Si no se discute la seguridad social en el plano de igualdad, para eso hay que discutir la financiación, es una discusión un tanto trunca o acotada de acuerdo a intereses que evidentemente no son de la mayoría de la población.

Gravar más al capital no se trata ubicar impuestos al trabajo, en realidad se trata de agravar la riqueza. Lo que nosotros decimos es gravar la riqueza. Naturalmente para generar trabajo necesitas que mejore la inversión tanto pública como privada, por tanto si de lo que acumula el capital, un porcentaje importante se destina a la inversión, no nos referimos a mecanismos que desestimulen inversión, sino mecanismos que desestimulen la altísima concentración de riqueza que hay en estos momentos. Nosotros queremos una sociedad democrática con derechos e igualitaria. No somos un partido político, somos un movimiento sindical.

Si hoy te jubilas a los 60 con 30 años de trabajo y cuánto más joven más se te carga esta reforma de la seguridad social, vas a terminar en un mundo de trabajo qué no sabes cómo va ser. No estoy diciendo que para una persona en su realización personal quiera trabajar más no lo haga, quiero decir que toda la revolución tecnológica que está hay ahora te habla de otra cosa, de la necesidad de achicar el tiempo de trabajo y mejorar el tiempo de vida, el tiempo con la familia, el tiempo de la participación de eventos culturales y nosotros vamos a contra mano. Para ser claros, terminas de laburar y te morís.

Hay gente que está pensando en la fiscalidad robótica. En el sistema de seguridad social bancarios por ejemplo, los cajeros automáticos hacen un aporte a la seguridad social.

Si tu tenes que habrá un proceso en el mundo del trabajo de trabajo objetivado, trabajo pasado, maquinaria, equipos, tecnología que sustituya mano de obra porque no generar que esas máquinas aporten.

El discurso es que 1% de los ricos del mundo tengan la misma riqueza que 3700 millones de seres humanos.

Hay regímenes de transición y seguridad social que están en discusión pero estamos en un mundo muy desigual. Uruguay fue pionero en las 8 horas, en el voto de la mujer, por qué no podemos ser pioneros ahora. La seguridad social tiene un problema de financiación, nosotros aportamos un 15% y los patrones un 7,5%, es un disparate. Es un despropósito este proyecto, es un proyecto jubilatorio que recorta derechos. No estoy diciendo que todo el proyecto sea rechazable, lo que digo es que no es una reforma de seguridad social, es una reforma jubilatoria. Si la seguridad social tiene un problema de financiación no dice ni una letra ni una coma sobre la financiación de la seguridad social, está mal.

Hay mucha plata, lo que pasa es que está mal repartida.