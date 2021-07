Marcelo Nougué: "Uno con su mascota tiene que ser responsable las 24 horas y al uruguayo le cuesta un poco"

El vocero de Un Solo Uruguay conversó sobre las dificultades de los perros sueltos tanto en el campo como en zonas urbanas y qué propuestas presentaron ante el problema. También habló sobre el bajo perfil que adoptó el grupo desde el año 2020 y la participación en las elecciones de directores sociales del BPS.

El movimiento ya hace un tiempo definió por un lado empezar a trabajar y tratar de ocupar los espacios que hay. Presentar los cargos sociales que hay en el BPS, hemos cargado todas las baterías a armar esta campaña. Estamos recorriendo con los candidatos para los empresarios y jubilados. Ha sido un poco el objetivo para este año. Durante el gobierno anterior y el 2020 lo que hicimos fue dedicarnos a generar muchas propuestas. En los 3 años y algo que llevamos hemos generado unas 15 propuestas. Temas hemos dejado de hablar ya que durante tres años hablamos de lo que había que hacer, los cambios necesarios, temas claros como el combustible. Tanto al gobierno anterior como para el actual le presentamos propuestas sobre el combustible y ninguno lo tuvo en cuenta. No se puede estar hablando todos los días de mismo y no vemos ninguna voluntad política en ninguna parte del espectro para tenernos en cuenta. Mucha parte de los costos de los combustibles no están vinculados al precio de la nafta y el gasoil. Desde el 2018 hemos puesto siempre dos ejemplos claros: uno es el subsidio a las empresas de transporte de pasajeros urbano y el componente de biocombustible que hoy Uruguay hoy lo paga a 300 % más caro que el mercado internacional. Si tenemos esos dos componentes dentro de la paramétrica siempre vamos a tener el combustible caro. Por eso hay que meterse dentro de la paramétrica y modificar lo que hay que modificar para tener combustibles competitivos.

BPS

El interés específico es uno solo: tratar de gestionar lo público de la forma decimos que hay que gestionarla. Con una forma austera tratando de eliminar la duplicación de gastos del Estado, siendo muy transparente en la gestión y con un contacto permanente con los representados, o sea, teniendo una representación social y estando en permanente contacto con la gente con las distintas asociaciones ya sea de trabajadores, empresarios o de jubilados. Tenemos una característica que es que cada vez que nos juntamos en mesa nacional que son con los delegados de todos los departamentos vamos definiendo los pasos que hay que seguir. Hoy el interés es este nos parece que el BPS es una de las cajas más grandes que tiene el Estado con un déficit operativo muy grande y que está en plan de reforma y que hay gestionarlo de forma eficiente, entonces las baterías están concentradas acá. Somos una organización que no maneja recursos, tenemos que ver cómo lo vamos hacer para esta campaña. Estamos planteando algunas cuestiones más de fondo vinculado a la necesidad de que la especificidad del BPS de tratar de achicar la diversidad de las cosas que hace, entendiendo que el objetivo original era el sistema de la seguridad social vinculado a la última etapa de vida de los uruguayos. Hay mucha duplicación de costos y de gastos, entendemos que entre otras cosas volver a que los recursos humanos y económicos del BPS sean más específicos para el tema jubilaciones. A través de la historias hemos incorporando al BPS un montón de planes para ejecutar y ello empieza a desviar recursos humanos y económicos. Hay una comisión de expertos hemos analizado el diagnóstico. Hay mucha información que no es pública en cuanto a datos y dificulta a las propuestas. Es un tema que no nos hemos querido meter porque no tenemos acceso a la información.

Reorganización de Un Solo Uruguay

Hicimos una actividad para recaudar fondos y la verdad que tuvimos mayor movimiento y actividad que hace dos años. En realidad hay mucha gente que sigue creyendo que el movimiento es una alternativa para plantear las cosas como hay que plantearlas. Hay mucha receptividad, hay mucha gente que se está vinculando. Hemos estado por Maldonado y Rocha y hay muy buena receptividad para charlar con los delegados. Siempre reivindicamos que no éramos un movimiento empresarial. Tenemos gente que integra el movimiento en todos los aspectos de la vida económica del país.

Propuesta sobre las jaurías de perros

Hemos estado mirando desde mucho tiempo que el problema sobre los ataques de perros en el ganado vacuno y evaluamos que la problemática de los perros es más global. Lo que hicimos hacer es atendiendo a la problemática en general y por eso elevamos el documento que tiene tres ejes. Uno es la tenencia responsable en serio en nuestro país y entendemos que cuando uno quiere tener una mascota tiene que ser responsable las 24 horas del día y eso es algo que al uruguayo le cuesta un poco, a mucha gente le gusta soltar a sus mascotas en la vía pública y eso ha generado muchos accidentes. El plan de tenencia responsable tiene que ser muy fuerte. Otro es el sacar los perros a la vía pública, de los que tienen dueño y los que no tienen dueño, que cada vez son más. Y para eso estamos proponiendo un refugio, que le pusimos palabra perrera sabiendo que iba a generar mucho ruido, pero en realidad no es la vieja perrera, sino que son refugios donde la infraestructura y la captura de perros en la vía pública corresponde a las intendencias, que se tienen que volver a involucrar en estos temas, y la gestión de esos espacios es por parte de las protectoras de animales y la gente de la sociedad civil que trabaja en este tema. La idea de la gestión sería en conjunto entre las intendencias y las protectoras de animales. La idea no es la vieja perrera que mataba los perros las 24 horas, sino que entre otras cosas la idea es sacarlos de los espacios en los que se encuentran que están tirados en la ruta, con hambre y sarna, y darle mejor condición de vida de la que tienen.

Esta situación que hoy tenemos es consecuencia de que el Estado se retiró desde hace muchos años de este tema y hay que volver a ponerlo a trabajar. En eso siempre fueron las intendencias ya que conocen el tema y también los barrios.

Hay una mirada nuestra que no es solo local, por eso queremos encarar el tema a nivel general. Los perros recorren muchos kilómetros partes de los perros que andan en el medio rural andan por la zonas urbanas y hay que tomarlo en cuenta para entender la dinámica de la población.

No tenemos un número sobre cuánto sería el costo, si sabemos cuál es el costo en el tema de salud tras los accidentes con los perros. Hay daños materiales a nivel productivo, en la salud y por eso hay que poner en la balanza todos esos costos. Ponemos en riesgos otras cosas. Empezar en un plan que sea previendo esos problemas estaríamos dando un paso adelante sobre la situación.