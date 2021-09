Marcos Soto sobre el TLC de Uruguay con China: "El riesgo mayor es sobre la posible pérdida del mercado del Mercosur"

El presidente Lacalle Pou convocó este martes a los líderes políticos con representación parlamentaria para informar sobre el avance de las negociaciones con China, segunda potencia mundial. En la reunión se informó que hay una propuesta formal por parte del gobierno de Xi Jinping y que, además, se realizará un estudio de factibilidad sobre este nuevo TLC con el gigante asiático para saber cuáles serán los requisitos y alcances. Esto llega en un momento en el que el gobierno planteó la intención de avanzar en este sentido, esperando que "no genere rispideces" a nivel de Mercosur.

Relevancia de un TLC con China

Las relaciones con China no son nuevas. En octubre se cumplen 5 años de la última visita de un presidente a China. De ese viaje la comitiva de había traído una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo con la potencia china. Fue un camino largo. Estábamos esperando noticias de este acuerdo. Sorprende porque por ahí no era esperado en este momento. Uruguay venía trabajando en consensos a nivel de Mercosur, y tampoco parecía haber muchos avances en ese sentido. Es una noticia que hay que analizar con cautela. Era algo esperado o ansiado, pero también hay que analizarla en su justo término. No hay ni siquiera un borrador de acuerdo. Lo importante es que hay una intención.

Hay dos elementos de destaque. El primero, la reunión de Lacalle con todos los representantes políticos. Los consensos políticos son necesarios. En segundo lugar, el anuncio de un estudio de impacto o de factibilidad de lo que sería el acuerdo. Faltan algunos pasos. No solo la clase política debería estar involucrada, la sociedad civil también porque esto podría traer mucho impacto. Hablo de sindicatos, cámaras empresariales. Se están cumpliendo los caminos que deben cumplirse en la construcción de un gran acuerdo nacional en este tema-.

Uruguay no tiene un acuerdo con China vigente. Tiene vínculos comerciales. Un acuerdo comercial establecería reglas más estables y beneficiosas para el intercambio comercial. No hay que rendirle culto a los acuerdos comerciales. Tienen sus limitaciones y ventajas. Entendiendo sus luces y sombras, hay que hacer un análisis de luces y sombras, esto implica el estudio de impacto. Esto implica moderar expectativas para ver qué se le puede exigir y qué no. No será la solución de todos nuestros problemas. Es parte o un camino más hacia la prosperidad. Este tipo de acuerdos comerciales trae incremento en flujos de inversión. Incrementar el vínculo comercial con china podría traer mayores flujos de inversión necesarios.