Margarita Libschitz: "No hubo una campaña profunda para que las mujeres sepan que se tienen que vacunar"

El Frente Amplio trabaja en un proyecto de priorización de embarazadas en la campaña de vacunación contra el Covid-19. La propuesta plantea la creación de un plan de atención y protección de "aplicación inmediata" para este grupo específico. Esta semana se registró el octavo fallecimiento de una mujer embarazada en lo que va del año.

El impacto de la pandemia en la población embarazadas

El espíritu es que las embarazadas de Uruguay puedan optar por quedarse en la burbuja familiar que es algo que hoy no está pasando. Es bastante preocupante la situación. Se establece tren regímenes y forma distintos de aportar a que las mujeres puedan quedarse en sus casas. Aquellas que pueden teletrabajar que lo hagan. No es una exhortación, sino que se les exija a las embarazadas a teletrabajar. En otro lugar, un régimen especial de licencia desde que se constata el embarazo hasta la licencia maternal. En tercer lugar están aquellas que no cuentan con un ingreso fijo en el mercado laboral y ahí planteamos que se le sume a las prestaciones que reciben del Mides hasta un salario mínimo nacional. Es un fondo especial financiado por el fondo coronavirus. Calculamos con los estimativos de embarazos que hay aproximadamente son unos 15 millones de dólares.

La vacunación se brinda previa agenda solo en el Pereira Rosell y ahora en el Clínicas, no en el interior. Es muy preocupante el porcentaje de mujeres que no se han anotado. Ha habido un mal manejo de la información sobre la importancia de la vacunación en las embarazadas. Hace cuatro o cinco meses no se estaba recomendando nada. No se priorizó porque no hay un plan específico para las embarazadas. No hay información clara, no hubo una campaña profunda para que las mujeres sepan que se tienen que vacunar, que no es riesgoso y que lo riesgoso es que no tengan la vacuna. No todos contamos con la misma información. Si no hay una campaña clara para que las mujeres sepan que se tengan que vacunar, es difícil que las mujeres se vacunen si los calificados no hablan con su voz ni el gobierno está hablando en este sentido.

Ingresamos el proyecto el miércoles y nuestro interés es que sea tratado en la próxima sesión ordinaria. Presentamos un proyecto con siete muertes y una semana es un montón de tiempo. Son vidas que las estamos perdiendo. Hemos hablado con el resto de la banca en pasillos. Leí el informe, conversé con los compañeros que estuvieron en la reunión y el presidente habló de priorización de enfermedad con algún tipo de enfermedad anterior. Las que murieron no tenían ningún tipo de problema previo. Las mujeres que se están muriendo son mujeres jóvenes y sanas. El proyecto habla de mujeres jóvenes y sanas.

En el primer nivel de atención lo más preocupante son las mujeres de Asse. Al llamar al policlínicas de Asse seguramente lo atienden dentro de muchos días y eso atrasa mucho más el diagnóstico de la embarazada y el control también. La solución más rápida es que esa embarazada vaya a puerta de emergencia. Es un grupo de riesgo. Está fallando el sistema.