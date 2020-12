Margarita Percovich: "La directora hizo una manipulación de personas que están en una diferencia de poder con respecto a ella"

La integrante de la red Pro Cuidados se refirió la nota periodística de La Diaria que sacó a la luz que la secretaria nacional de Cuidados, Gabriela Bazzano, dirigía una ONG que entregaba niños de parejas con discapacidades intelectuales a “familias articuladas”, un programa que la propia organización había creado.

Esta práctica fue investigada por Crimen Organizado e Interpol, pero el expediente resultó archivado. Por este motivo, la Red Pro Cuidados, una iniciativa de la sociedad civil, le pide al gobierno la inmediata destitución de la titular del Sistema de Cuidados.

Cómo toman conocimiento de la noticia

El país ha ratificado desde la restauración democrática Convenciones de Derechos Humanos a los cuales el Estado debe garantizar el ejercicio de sus derechos. Se dice claramente que jamás se le puede quitar un niño o un hijo con discapacidad sin su consentimiento expreso y con la seguridad de permanente contacto con la familia de origen. En la publicación queda claro que las personas que fueron damnificadas por la directora de la ONG que no se han cumplido estos procesos, en especial cuando ya existen en el así marcos legales en donde se asumió la responsabilidad del Estado en la elección de las familia que son aspirantes a adoptantes. No pueden ser traficados y la convención de derecho con discapacidad. No cualquier funcionario puede decidir por sí mismo a quién le entrega niños. El Juez siempre es quien decide el cambio de identidad, pero tiene que haber una elección de la familia. Son los niños que tienen derecho a una familia. Esos conceptos que son centrales para respetar. La directora hizo una manipulación de personas que están en una diferencia de poder con respecto a ella.

La acción de Gabriela Bazzano

Se entregaban de forma privada sin consultar a las autoridades. Nunca jamás se consultó por este traspaso de una familia a la otra. No hubo votos para tipificar el delito, se hizo cuando se aprueba la Ley de Trata. La irregularidad del procedimiento ya está establecida por el parámetro que fija el Código de la Niñez y la Adolescencia y los convenios internacionales y a los que el Estado uruguayo se tiene que ceñir. Yo tengo una gran crítica con la relación de las dos personas involucradas porque la ética en la forma de actuar no solamente comete un delito. En este caso no se actuó correctamente en quienes tenían quienes tenían que tomar las decisiones y no se toman las medidas.

Surge la investigación y la denuncia, nosotros no teníamos acceso al expediente. En la red no habíamos tratado el tema. Somos una organización de segundo grado. Todas las decisiones que se han tomado, inclusive las modificaciones nunca fueron consultadas con los organismos que es Ejecutivo y que debe decidir. La junta de Cuidados está integrada por los ministerios que tienen que decidir y todos los organismos que son los que deciden las políticas y las medidas a aplicar. Deben aprobar un plan de acción de cuidados que tiene vencido el plazo hace como cuatro meses y nunca se ha presentado. Se han seguido tomando decisiones que lo hemos denunciado permanentemente y ha sido motivo y lo reclamos a las autoridades.

Con relación a los temas de discapacidad, los gobiernos siempre han dejado vacíos muy importantes. No temeos una claridad con respecto a los tipos de discapacidad que existen y son muy pocas las instituciones que atienden a estas personas. En el último presupuesto se han eliminado instituciones que atendían a personas con discapacidad. Es un tema con respecto a la dignidad que tiene el país con respecto a la discapacidad. Con respecto a la niñez y a la adolescencia, hay muchas organizaciones sociales que trabajan en eso y tienen otra fuerza y otra expertis ya acumulada. Es muy difícil para los familiares que están muy dedicados a atender estas personas dedicarse a organizarse y hacer reclamos. El Pronadis ha tenido muy poca fuerza y poca representatividad. Es un tema que debería encararse con fuerza,. Los vacíos han existido siempre.

Tampoco se ha tenido en cuenta a las familias y a los familiares de estas parejas a las cuales se las convenció de entregar a los hijos. Muchos han reclamado. Están los testimonios en el expediente. Ha habido un muro para que estas personas acercaran los reclamos.