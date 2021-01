María Delia: "Hemos defendido la independencia de las organizaciones sociales de la propuestas de cualquier partido"

La Coordinadora Contra Toda la LUC lanzó el sábado su campaña para recolectar firmas para someter a referéndum toda la Ley 19.889. A diferencia de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra La LUC, integrada por varias organizaciones de la Intersocial y el Frente Amplio, que buscará anular 133 artículos de la norma, la coordinadora trabajará por impugnar todo el texto, dado que opinan que “toda la ley es negativa”.

Posición de la coordinadora

No son diferencias sustanciales porque las organizaciones partimos de una visión común con respecto a la ley de que es una ley antidemocrática, antipopular, represiva, privatizadora. En la caracterización general de la ley no hay diferencias. La diferencia de la cantidad de artículos nosotros no la hemos debatido. Estuvimos informándonos y una posición clara de que la ley es nefasta para los intereses populares. Hemos desarrollados discusiones y nunca escuchamos argumentos que nos hicieran cambiar de opinión de por qué es mejor ir contra 135 que contra toda la ley. La diferencia sería táctica para algunos decían. Para nosotros los 135 son malos y el resto también.

A las organizaciones sociales no nos pesa que la votación que se haya dado por unanimidad. Hemos defendido la independencia de las organizaciones sociales de las propuestas de cualquier partido. Eso estuvo de manifiesto y nosotras defendemos la autonomía del movimiento popular y la clase trabajadora frente a cualquier iniciativa paritaria. Puedo entender que algunas organizaciones o personas se afilien a seguir algunas directivas partidarias, pero de este lugar lo hemos desechado desde el principio. Avanza en el sentido más perverso de la política privatizadora. No es algo que a esta parte de la coordinadora le pese en la organización. Creo que exista una organización como la coordinadora contra toda la LUC que abra un debate hacia la sociedad, una de las cosas que señalamos desde el principio fue el marco antidemocrático de la ley. No queda claro los alcances de lo que abarca la ley y no tuvo el suficiente debate, No tuvo el tiempo ni la forma de debate en la sociedad. No se puede fragmentar la ley porque es una propuesta de gobierno y de país que avanza hacia la privatización. Fortalece a ambas partes y a la conciencia y toma de posición de los y las ciudadanos.