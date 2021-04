María Elena Mizrahi: "La desnaturalización de la violencia en la sociedad es muy importante"

La directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, SIPIAV, habló sobre los últimos resultados del informe anual en el que se destaca que aumentó un 3 % la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y que los equipos técnicos de este servicio tuvieron que intervenir 13 veces al día en este tipo de situaciones. La directora hizo hincapié en el subregistro de estos episodios.

Balance de los resultados del informe

Sentimos que a pesar de la emergencia sanitaria y la no presencialidad de niños y adolescentes en espacios educativos pudimos seguir trabajando con los equipos en territorio y captando un 3 % más de situaciones. Suponemos que ante la situación de emergencia y como la violencia de género y hacia niños y niñas existen, probablemente haya varias situaciones a las que no pudimos llegar y eso nos preocupa. Suponemos que nos vamos a encontrar con muchas más situaciones por fuera. Este subregistro es de todos los años y cuando hacemos el reporte es sobre situaciones que pudimos atender nosotros. No siempre llegamos a captar todas las situaciones del país. Creemos que la situación de emergencia sanitaria y la pandemia creemos que los equipos se retrajeron en territorio y los centros educativos no estuvieron que para nosotros son un aliado importante.

Cuando decimos que es recurrente es porque cuando nosotros llegamos es porque el niño lo pudo verbalizar o nosotros lo pudimos detectar mediante mecanismos. Por lo general, esa situación no es la primera, por eso decimos que es recurrente. El delito de abuso sexual o explotación es un proceso por lo que se hace un proceso de violación de derechos humanos de niños y niñas. Esto no es inmediato hasta que se da cuenta a un adulto y por lo que cuando nosotros llegamos ya es un daño instalado, por lo que es un tema complejo.

Hay una naturalización de la violencia. Es muy difícil poder desnaturalizar situaciones de violencia cuando los niños crecen en estos ambientes. Es un proceso. Es una violencia de progenitores que deben proteger y a pesar de esto nosotros le tenemos afecto, por lo que eso también dificulta ver situaciones de violencia. Hay una serie de interrogantes y restricciones que son muy duras. Los niños también se sienten culpables y a veces los padres lo hacen sentir así. También puede haber situaciones de amenaza.

La desnaturalización de la violencia en la sociedad es muy importante. Hablamos de violencia de género, verbal, violencia sexual y violencia física. La convivencia y las situaciones de familias hacen que el estar conviviendo sin contacto con otros hace una presión en el ámbito familiar y la violencia emocional siempre está presente. Muchas veces es detectada por maestros o profesores. Cuando se interviene se despliegan una serie de violencias que no solamente quedan en lo emocional. Hay un problema de leyes para detectar violencias y también los sistemas de información para acceder primero a qué violencia detectamos primero.