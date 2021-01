María Inés Fariello: "El efecto rebote puede ser muy grande; las personas cambiaron muy rápido de muchas redes de contactos"

La matemática e integrante del GACH realizó un balance del estado de la pandemia al día día hoy, en el momento de de mayor cantidad de contagios.

Uruguay vive su peor momento desde que se inició la pandemia por el coronavirus, con picos de casos nuevos y la mayor cantidad de personas contagiadas que ingresan a CTI. En estos primeros días del año se dio un fenómeno distinto a raíz de las vacaciones de buena parte de la población, y es que la movilidad descendió en Montevideo pero aumentó muchísimo en los balnearios del este.

Situación de la pandemia hoy

El cálculo de sub registro puede ser. En marzo abril vimos una magnitud parecida de sub registro y luego con el esfuerzo de testeo eso se fue mejorando. El número de personas en CTI es el más confiable para ver la magnitud de la pandemia. Son los lugares donde es muy poco probable que se te pase un caso. Ahí es donde se dice que están censando todos. Vemos que el porcentaje según las edades que se contagian es lo que nos permite hacer el cálculo para atrás. Los que vemos hoy en CTI son personas que se enfermaron 10 o 12 días antes. Sabemos que hay un porcentaje grande de asintomáticos, por lo que hay un número grande que se nos va a escapar sí o sí. Esos son los que infectan a las personas que no saben de dónde se enfermaron.

Impacto de las fiestas de fin de año

El efecto rebote puede ser muy grande. Las personas cambiaron muy rápido de muchas redes de contactos. 24 y 25 muchos se juntaron con familia extendida, con dos o tres grupos de familia distinta. Fueron muchos cambios rápidos. Las burbujas se extendieron un poco más grandes. Si no nos da para testear a todos los contactos, hay gente que no estamos llegando. Al no poder seguir todos los contactos, es un problema.

Depende con qué velocidad siga. Lo importante sería ver que se empieza a frenar y parar la pandemia. Un paciente covid les lleva el triple de energía a los intensivistas. Es un trabajo que nos cuenta que es bastante desgastante. Es un esfuerzo del personal y también psicológico. Personas que trabajan muy expuestas es un factor que agota muchísimo más. Hoy hay más de 100 pacientes en CTI infectados. Si la semana que viene y la ora va a seguir een aumento y eso parecería que está tomando el ritmo del principio de diciembre. La vuelta de las vacaciones puede impactar bastante más. Si no se toman los recaudos en los trabajos, puede pasar que haya caso de contagio dentro de los trabajos. Allí en los trabajos está registrado que son los lugares donde más se infectan. No es menor la cantidad de gente que se infectan en trabajos. Por eso la exhortación al teletrabajo. Hacerlo posible para que por lo menos no trabajen 8 horas en u mismo espacio tanto tiempo.

Probablemente 2 de cada 3 no los estemos registrando, puede ser un poco menos. Puede haber 16.000 personas cursando la enfermedad perfectamente. Afectó un poco el subegistro, no demasiado porque los números venían creciendo mucho. Ya se arregló y nos pasaron los datos nuevos. Lo que hacemos ahora es ver qué pasa en verano. Sigue creciendo y eso