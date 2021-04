María Inés Fariello: "Quedan dos semanas de abril donde realmente tenemos que hacer el máximo esfuerzo individual"

La matemática integrante de Grupo Asesor Científico Honorario explicó la relación entre el nivel de movilidad y el aumento de contagios diarios y cuál es la preocupación actual en este momento de la pandemia con un sistema estresado, según indicó la científica.

Actividad del GACH

Una de las recomendaciones del siete de febrero decía cerrar todos los comercios que no sean esenciales. Hoy tampoco es que nos vacunamos y salimos todos a la calle. La franja en donde más se mueven los contagios son las últimas que van a ser vacunadas y así cada vez vemos eventos más raros. Si se aumenta muchísimo la franja joven de contagios, los eventos raros comienzan a ser más frecuentes. A mayor circulación del virus vamos a seguir teniendo la presión del virus. No solo es la gente que está en CTI. El porcentaje de personas mayores ha ido aumentando muy poquito, pero son los que tienen probabilidad de tener más factores de riesgo. Cuanto más esté circulando el virus, es más fácil para cualquier persona contagiarse.

Tenemos que tener en cuenta que el año pasado no teníamos idea de qué pasaba con este virus. Ahora el virus está mucho más cerca de lo que lo percibimos en ese momento. Hoy estamos en esa situación de los videos de España que nos impresionaban tanto. Hoy estamos en ese punto que tanto nos impresionó en marzo y abril del año pasado.

Baja de la movilidad

El R ha disminuido y cambia la tasa de duplicación. Se enlenteció el ritmo de subida, pero manejar más despacito no quiere decir que no sigamos avanzando. Probablemente el efecto este esté vinculado con la Semana de Turismo. Lo que necesitamos es que no haya movilidad entre burbujas. Seguimos creciendo despacito y eso implica que el CTI sigue creciendo. Los fallecidos también siguen creciendo. El covid ya pasó como una de las principales causas de fallecimiento.